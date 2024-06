El día que Diego Maradona disparó con un rifle de aire comprimido a periodistas que hacían guardia en su casa

Barracas Central vs. Huracán, por Fecha 4 de Argentina - Primera División

La prensa ubicó a ex Boca en una quinta. Allí se montó una numerosa guardia periodística que buscaba al menos una imagen de Maradona, aun intentando burlar los muros perimetrales, al límite -o superando- de la invasión. Y en ese contexto fue que "Pelusa" tomó un rifle de aire comprimido y disparó.

Maradona disparó contra la prensa

En las imágenes se ve a Maradona atrincherado detrás de una camioneta rural bordó. Desde allí apuntó hacia la prensa y disparó. Los fotógrafos Marcelo Giardini y Raúl Moleon, el cronista Pablo Talamoni y los sonidistas Norberto Zanni y Rafael Yohai (en realidad, él recibió el disparo la noche anterior) fueron alcanzados por los balines. "¿Quién fue el cagón que me gritó? Si no se van, vamos a seguir", dijo, sacado, el 10. Las heridas, de milagro, no fueron de gravedad.

De aquellos momentos también quedaron para siempre las imágenes de periodistas subidos al techo de móviles de exteriores, y cómo desde el interior de la vivienda los mojaban con un chorro de agua. Además, la gente que se acercaba al lugar a apoyar al astro y que recibió a modo de agradecimiento camisetas de la Selección.

Inmediatamente después de los balinazos, arribaron efectivos de la Policía bonaerense. La quinta fue allanada, pero el arma no fue encontrada. La situación dio la vuelta al mundo, la prensa de todo el planeta se hizo eco.

La Justicia intervino tras los disparos de Maradona contra la prensa

El caso fue caratulado “lesiones leves reiteradas y daños” y el 23 de febrero de 2001 Maradona fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso. En 2002 la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa sentencia. Además, Maradona debió pagarle 15.300 pesos (dólares) a uno de los fotógrafos.

Aquella quinta de Moreno quedó finalmente a nombre de Diego Maradona Jr. Pero las vueltas de la vida, en 2012 pasó a ser utilizada como escuela policial.

En cuanto a Maradona, este episodio se dio en el inicio del año en que jugaría la Copa del Mundo en Estados Unidos, aquel antidoping ante Nigeria y el final de su carrera en la Selección.