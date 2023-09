El desgarrador relato de la extenista Angélique Cauchy sobre su entrenador: "Me violaba tres veces al día"

“Él era de La Baule y durante el juicio conocí cuál era su mecanismo. Nos llevaba allí a sus víctimas para pasar a un nivel superior. Viví las dos peores semanas de mi vida, me violaba tres veces al día”, declaró.

Al mismo tiempo, recordó que cuando comenzaron los ataques sexuales quedó “paralizada, horrorizada”, por lo que ni siquiera se atrevía a contar nada a sus padres. “Me convertí en algo poco menos que una esclava, sonámbula”, sostuvo. Y agregó: “Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida. Pensé muchas veces en suicidarme, me violó tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería”.

Si bien la francesa trató de defenderse, intentó pedir ayuda a las autoridades, pero hicieron oídos sordos. Es que, según aseguró, en el mundo del tenis se sabía que Gueddes “no era correcto con las chicas”: “No hablo de mí porque no lo sabía, pero los demás siempre decían: ‘sí, está con o sale con’. Pero a los 38 años no sales con una chica de 15 y mucho menos la violas. Una mujer avisó al presidente del club y le respondió: ‘Sí, pero nos trae títulos’”.

La deportista que llegó a ocupar el puesto número dos en el ranking de tenis junior aseguró que cada vez que el entrenador se le acercaba ella le decía: “’No deberías, no está bien, no quiero’ y él me respondía: ‘Ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre. Tenía una pequeña libreta con los autógrafos de jugadores del PSG porque solía ir a verlos a Camp des Loges y en esas hojas escribí: ‘No puedo más, esto tiene que parar, voy a hacer que se pare’”.

La condena a Andrew Gueddes denunciado por abuso sexual a menores

Tras muchos años de escándalos, el entrenador de Cauchy, Andrew Geddes de 55 años, fue denunciando ante la justicia por otras jugadoras, de 12 a 17 años, agredidas y violadas en el club de tenis de Sarcelles, en la periferia oeste de París.

Según los testimonios recogidos por la Policía y la justicia, Geddes intentaba seducir a las chicas, las “controlaba y manipulaba”, aislándolas de sus familias y amigos.

Finalmente, en enero del 2021, Geddes fue condenado a 18 años de prisión en 2021 por violación y agresión sexual a cuatro niñas de 12 años a 17 años.

A partir de las conclusiones parlamentarias, el gobierno de Emmanuel Macron debiera tomar las medidas oportunas.

