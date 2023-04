El crudo relato de Brian Fernández sobre sus problemas de adicción

"Mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío, conmigo mismo. La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona" , explicó.

El delantero explicó que su paso por el Colón de Santa Fe no fue el esperado y “no lo pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas, críticas y críticas. Y no iba a entrar en esa. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad, porque es la realidad”.

Para luego asegurar, en declaraciones al programa Son Aviones, emitido por el canal de YouTube Ebeplay, que “decidí no competir hasta junio, desvincularme”.

El alejamiento de la actividad profesional del exdelantero de Racing y Defensa y Justicia, tiene relación con las intenciones de comenzar un tratamiento psicológico que lo ayude en su actual situación. “Estuve evaluando un tratamiento psicológico. La idea es empezar con eso. Mi familia me lo está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada”, sostuvo.

Con respecto a este punto, Fernández detalló que “no es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces para qué voy a ir”.

Además, brindó detalles de como fue la relación con el club santafesino donde “mi familia tuvo desacuerdos del día 1 que vine a Colón. Cómo se podían, las cosas ellos no la veían bien. De lado del club”.

Para luego agregar que “no le veían el lado bueno. Y yo seguí intentando. Me fuí a otro club, volví. Me fuí a otro club, regrese. Hasta que dije ‘tengo que dar un paso al costado’ Era solamente mirarlo desde un monitor, alentando”.