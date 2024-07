Fin del misterio en la Fórmula 1: Carlos Sainz definió su futuro

De esta manera, Sainz que lucirá el número 55, será compañero de equipo de Alex Albon y sustituirá al estadounidense Logan Sargeant, dejará Ferrari a fines de año para dar paso al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, procedente de Mercedes.

“Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a Williams Racing. Entusiasmado con el proyecto y con muchas ganas de afrontar los retos que tendremos por delante”, escribió el español en un posteo en sus redes sociales.

Además, en sus historias, Sainz aclaró que “no es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión” y agregó: “Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en la F1 y estoy realmente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso”.

Por otro lado, el piloto que se convertirá en el excompañero de Charles Leclerc señaló que su objetivo final es “devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto al que me enfrentaré con entusiasmo y positividad”.

Sainz, que también había interesado a Sauber/Audi y a Alpine, propiedad de Renault, se mostró convencido de que Williams tiene “todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia”.

