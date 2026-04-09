9 de abril de 2026 Inicio
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El conmovedor mensaje de Nacho Russo por el cumpleaños de su padre: "Te extraño cada vez un poco más"

El hijo del exentrenador de Boca, quien este jueves cumpliría 70 años, lo recordó con un emotivo posteo. "En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo", expresó.

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Miguel Ángel Russo junto a su hijo Ignacio.

Miguel Ángel Russo junto a su hijo Ignacio.

Ignacio Russo, delantero de Tigre e hijo del fallecido exentrenador de Boca Miguel Ángel Russo, recordó a su padre el día en el que hubiera cumplido 70 años. El DT murió el 8 de octubre de 2025, después de que atravesara un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.

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En la red social Instagram, Ignacio Russo publicó una serie de fotos para evocar a su padre y expuso su recuerdo, por lo que recibió varios mensajes de apoyo: "Donde quiera que estés, feliz cumpleaños pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo".

Tras el fallecimiento de su padre, el jugador de 25 años había tomado una emotiva decisión, ya que viajó a Rosario luego del velatorio del entrenador para unirse al plantel del equipo de Victoria y estar a disposición para el partido contra Newell's por el torneo Clausura, en el que luego convirtió un gol.

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En principio, el entrenador Diego Dabove había decidido darle su espacio y no convocarlo tras la dura noticia de su padre. Sin embargo, el hijo del ex director técnico confesó en diálogo con La Red de Rosario: "Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá".

El DT, quien se hallaba en su casa acompañado por sus familiares, había sido internado a mediados de septiembre de 2025 para realizarse una serie de estudios, lo que había generado una profunda preocupación en Boca. Pese a que fue dado de alta y volvió a los entrenamientos e incluso estuvo en algunos partidos del Xeneize, permanecía en su casa ya que enfrentaba un cuadro de debilitamiento general.

El emotivo recuerdo de Boca a Miguel Ángel Russo: "Sigo por vos"

Este 9 de abril Miguel Ángel Russo cumpliría 70 años y la cuenta oficial de Boca hizo una serie de emotivos saludos en lo que sería el día de su cumpleaños, rindiéndole un sentido homenaje.

“Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos”, escribieron utilizando una frase de la canción de Callejeros, Creo, acompañada de un collage de imágenes con fotos de Russo y los trofeos que conquistó con la camiseta azul y amarilla, y agregaron: “Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”.

Sin embargo, este no fue el único homenaje que le rindieron, ya que minutos más tarde también agregaron una serie de instantáneas siempre sonriendo de uno de los directores técnicos más importantes de su historia del club. “A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices”, le agradecieron luego de que volviera a la institución.

Miguelo tuvo tres periodos como director técnico en el Xeneize: el primero fue en el 2007 donde hizo historia tras conseguir la Copa Libertadores; la segunda etapa fue en período del 2020 y 2021, conquistando la Superliga 2019/20 y la Copa de la Liga 2020. Durante su último periodo, Russo dirigió en el Mundial de Clubes de la FIFA y se encontraba en plena disputa del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

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