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18 de julio de 2026 Inicio

La historia detrás de la foto viral de Lamine Yamal y Lionel Messi que resurgió antes de la final

Una producción solidaria realizada en 2007 se convirtió, casi dos décadas después, en una de las imágenes más emblemáticas de la previa del duelo entre Argentina y España por el título del Mundial 2026.

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Lionel Messi con Lamine Yamal hace 19 años. 

Lionel Messi con Lamine Yamal hace 19 años. 

Joan Monfort
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En diálogo con Telenoche, por El Doce de Córdoba, el fotógrafo Joan Monfort y Oriol Canals, responsable de marketing del diario Sport, recordaron cómo surgió aquella producción realizada en Barcelona, iniciativa que buscaba recaudar fondos para Unicef mediante un calendario protagonizado por jugadores del club catalán junto a niños.

"Con el diario Sport queríamos hacer un regalo de Navidad a los lectores y tuve la idea de hacer un calendario que uniera a los jugadores del Barcelona con niños y que el beneficiario fuera Unicef y una entidad local", recordó Canals. La propuesta reunió a doce futbolistas del club catalán con distintos chicos y una de esas imágenes tuvo como protagonistas a Messi, con 20 años, y al pequeño Yamal.

La producción de fotos en 2007 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

La producción de fotos en 2007 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

Además, Canals reveló detalles de la personalidad del rosarino durante aquella sesión realizada en el Camp Nou y explicó que el argentino no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones. "Messi era una persona muy introvertida con 20 años, seguramente fue la primera vez que agarraba un bebé en brazos, estaba muy tenso la verdad", recordó.

Monfort contó que recién muchos años después tomaron dimensión del impacto que había generado aquella fotografía. "Oriol la vio y la historia empezó a crecer justo cuando Messi jugaba Copa América y Lamine la Eurocopa, los dos ganaron los trofeos. Ahora se encontrarán en una final en Nueva York, no hay un mejor lugar que ese", explicó.

Para Canals, la coincidencia entre aquella producción y el presente de ambos futbolistas resulta difícil de comparar con otro episodio deportivo. "Era como si Michael Jordan bañara a LeBron James, es una locura", resumió al describir una imagen que se viralizó tras la confirmación del cruce entre Argentina y España por el título del Mundial 2026.

La producción de fotos en 2007 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

La producción de fotos en 2007 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

Lionel Messi se refirió a su vínculo con Lamine Yamal: "Lo sigo muchísimo porque juega en un club que amo"

En la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi participó del evento Fanatics Fest en Nueva York y elogió a Lamine Yamal, una de las grandes figuras del certamen. "Lamine Yamal es un grandísimo jugador, a quien sigo muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor", afirmó.

El capitán argentino también recordó la histórica fotografía que ambos protagonizaron cuando el delantero español tenía apenas unos meses de vida y se mostró sorprendido por el destino que los enfrentará este domingo en la final del Mundial. "Es una locura, porque es la vida. Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo es una locura", expresó.

Más allá de los elogios, Messi cambió el foco al analizar el partido decisivo y dejó en claro que la Selección argentina intentará reducir el impacto del atacante del Barcelona. "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión", sostuvo, antes de remarcar que "España no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también".

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