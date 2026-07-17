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17 de julio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni elogió la actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026: "Es historia pura y leyenda"

En la conferencia de prensa previa al partido decisivo con España, el entrenador de la Selección argentina le dedicó un emotivo reconocimiento al capitán, que irá por un nuevo título con la camiseta albiceleste. "Es el mejor futbolista que ha visto el mundo", afirmó.

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Scaloni se deshizo en elogios para Messi antes de la final del Mundial 2026.

Scaloni se deshizo en elogios para Messi antes de la final del Mundial 2026.

En la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026 frente a España, también estuvo presente Lionel Scaloni, quien destacó el momento de la Selección argentina, analizó al rival y dedicó un emotivo reconocimiento a Lionel Messi, que irá por un nuevo título con la camiseta albiceleste.

Emiliano Dibu Martínez habló en la previa de la final con España.
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El entrenador aseguró que el plantel afrontará el encuentro decisivo con la misma preparación que el resto de los partidos del certamen y evitó cargar de presión a sus futbolistas. "No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo porque podés desviar la atención. Lo preparamos al máximo como todos los partidos", explicó.

Además, valoró el recorrido realizado por la Albiceleste durante el campeonato y remarcó la dificultad del desafío que tendrá este domingo frente al conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "Estamos bien más allá de algunas cosas que podemos mejorar siempre. Jugamos contra un gran rival. Somos un equipo bastante conocido; por eso tiene doble mérito haber llegado donde llegamos. Intentaremos ganar la final", señaló.

Al hablar de Messi, Scaloni destacó la vigencia del capitán argentino y aseguró que su presencia en una nueva definición mundialista es un hecho extraordinario. "A mí me llena de orgullo porque es el mejor futbolista que ha visto el mundo del fútbol, que piense eso es maravilloso. Haber podido llegar a una final con sus 39 años, yo creo que es algo increíble. Tenemos que valorar lo que hace", afirmó.

El entrenador también se refirió al legado que construyó este plantel desde su llegada a la Selección y remarcó el compromiso de sus dirigidos. "La historia pura y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores. Han conseguido lo que años atrás era impensado. Lo que han hecho es algo increíble, agradecimiento hacia ellos eterno de parte del cuerpo técnico porque no era fácil llegar a esta instancia", cerró.

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