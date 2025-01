El campeón del mundo con la Selección argentina al que antes de Qatar 2022 no lo dejaron entrar en Ezeiza porque no lo reconocieron

Los nombres y las caras de los campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022 quedaron en la historia del fútbol argentino y son conocidos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, no siempre fue así, e incluso se vivieron situaciones insólitas: en su primera convocatoria, a uno de ellos no lo dejaron ingresar al predio de Ezeiza porque no lo reconocieron.