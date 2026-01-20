El duro descargo de Brooklyn Beckham contra sus padres: "Me dejaron sin otra opción" El hijo mayor del copropietario del club donde juega Lionel Messi reveló una interna en donde su esposa fue clave para el desenlace. + Seguir en







El fotógrafo y cocinero fue letal contra sus padres. Redes sociales

El hijo mayor de David y Victoria Bekhman, Brooklyn, rompió la idea de familia "perfecta" que siempre acompañó al empresario y copropietario del Inter Miami, donde juega Lionel Messi, y realizó un duro descargo: "Me dejaron sin otra opción...", empezó.

El hijo mayor de los famosos hizo un duro descargo después de que su familia lo borrara de las redes en Navidad y aseguró que quisieron sabotear el matrimonio con la actriz Nicola Peltz, con quien se casó en 2022.

“Guardé silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", expuso en Instagram y agregó: "Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió y apuntó a maniobras de manipulación de los Beckham y atentar contra su propia felicidad.

