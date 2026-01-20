Antonella Roccuzzo es la elegida como embajadora de una marca muy conocida de termos La familia Messi siempre tiene un mate cerca en sus distintas actividades por lo que Stanley decidió proponer a la esposa del astro del fútbol como la cara de su nuevo producto. + Seguir en







La esposa de Messi fue considerada para representar a la marca por su fuerte presencia en redes sociales. Instagram

Messi y el mate son un solo corazón. Por eso, la famosa marca de termos Stanley decidió apostar fuerte en el lanzamiento de su nuevo producto aliándose con la esposa del campeón del mundo. Antonella Rocuzzo será la imagen de la línea integrada por tres productos que conforman el kit matero por excelencia: el Quencher Protour, el termo Mate System y el mate clásico.

En Argentina hay cada vez más competencia en el negocio de los termos de acero inoxidable debido a las importaciones, donde existe una fuerte importación ilegal tras el levantamiento de las barreras antidumping que regían desde hacía más de dos décadas, y que desde 2025 habilitó el ingreso de nuevos competidores de China. El nuevo lanzamiento de la compañía estadounidense busca capitalizar también la preferencia creciente de los consumidores de todo el mundo.

El furor por el mate no es sólo cosa de argentinos, sino que se extendió a lo largo del planeta sumando millones de nuevos fanáticos. Uno de los principales embajadores es Lionel Messi, que ya había sellado una alianza estratégica con la marca en 2024, y ahora se suma su esposa, emprendedora e influencer.

Según informó Stanley, el consumo de termos de acero creció 120% entre 2018 y 2023. En ese sentido, la marca lanzó Stanley 1913 x Anto, una línea que “celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad”. “ Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”, destacaron desde la compañía en un comunicado.

Antonella Rocuzzo Y agregaron: “Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento”.

La alianza comercial con Stanley se suma a una lista cada vez más extensa de marcas globales que eligieron a Antonela Roccuzzo como rostro visible. En los últimos años, la rosarina activó campañas para Adidas, Tiffany & Co, Alo y Guerlain, entre otras marcas. A finales de 2024, Stanley ya había cerrado una alianza con Messi para la promoción de un kit personalizado de mate y termo, de color rosa por el Inter Miami, con la leyenda “GOAT”. Y meses más tarde, sacó una segunda cápsula en color celeste, en alusión a la bandera argentina.