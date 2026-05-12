12 de mayo de 2026 Inicio
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A 30 años del gol de cabeza de Chiquito Bossio a Racing, una hazaña nunca igualada

El arquero de Estudiantes de La Plata pasó a la historia con su frentazo en el área de la Academia, con el cual superó a su colega Nacho González, y se convirtió en el primer tanto marcado en plena jugada por un guardameta en el torneo argentino.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
Chiquito Bossio voló sobre el área de Racing y marcó un gol para pasar a la historia.

"Chiquito" Bossio voló sobre el área de Racing y marcó un gol para pasar a la historia.

Estudiantes de La Plata

La presencia de los arqueros en los córners o tiros libres cerca del área rival, en los últimos minutos de un partido, es un clásico. Prestos para cabecear ante el posible desorden de una defensa que no les asignó un marcador específico. Sin embargo, son pocas las veces que logran conectar y convertir un gol. Por eso cobra tanta importancia una hazaña que este martes cumple 30 años: el gol de Carlos Gustavo "Chiquito" Bossio en un Racing - Estudiantes, jugado el 12 de mayo de 1996 en Avellaneda.

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Recientemente ascendido, el León llegaba a la fecha 9 del Clausura 96 como único puntero con 19 unidades, y visitaba el Cilindro para consolidar su liderazgo, bajo la conducción de Daniel "El Profe" Córdoba.

El partido fue deslucido y llegó a los minutos finales con un tanteador apenas movido por el recordado Juan Ramón "Lagarto" Fleita, quien había convertido el 1-0 a los 15 del segundo tiempo. Estudiantes, con un hombre menos por la expulsión de Raúl Cascini, tenía cerrados los caminos.

Todo cambió a falta de tres minutos para el pitazo final, con un tiro libre sobre la izquierda favorable al Pincha concedido por el árbitro Hugo Cordero. Bossio, enfundado en sus pantalones largos, corrió hacia el área rival. "Se viene Bossio a buscar sobre el área. A empatar o morir, se viene Estudiantes de La Plata", anticipaba Marcelo Araujo en su relato, como si oliera que algo estaba por ocurrir. Sin embargo, el centro fue rechazado hacia el fondo por la defensa de Racing. El arquero se quedó en el área para esperar el córner, y ahí vino la hazaña.

El disparo de Marcelo Couceiro desde la esquina llegó al corazón del área y, pese a los gritos desesperados de Roberto "Tito" Pompei, quien vociferaba "¡Agárrenlo al grandote!", el arquero cordobés se elevó sobre el cielo de Avellaneda y, con un frentazo, batió a su colega Ignacio González, para decretar el empate y pasar a la historia. "Salté solo y cuando vi que la pelota entraba no lo podía creer", recordó Bossio tiempo después, ya sabedor de que había convertido el primer gol de un arquero en una jugada del profesionalismo.

El histórico gol de Carlos "Chiquito" Bossio ante Racing

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