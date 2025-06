Franco Colapinto reveló cómo fue su vuelo privado con Lewis Hamilton: "Fue único, un sueño"

Embed "FUE EL MEJOR VUELO QUE TUVE EN MI VIDA"



IMPERDIBLE: en diálogo con #ESPN, Franco Colapinto contó el día que viajó en el avión privado de Lewis Hamilton



#AustrianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/r4KVmWxQxi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2025

En tal sentido, explicó el motivo por el cual viajó junto al británico, quien se consagró campeón del mundo en siete oportunidades en la Fórmula 1: "Él preguntó en un grupo si había algún piloto para volver a Londres y no tener que alquilar un avión. Como nadie le respondió, le dije 'me voy a Londres pero me voy con EasyJet' y se reía. Me mandó por privado que tenía un avión y que vaya".

"Estaban el manager y él. La pasé muy bien. Me contó muchas historias. Fue un vuelo muy especial. Es mi ídolo. Volar con él fue impresionante. Lo disfruté mucho y aprendí un montón. Fue un sueño. Es muy buena persona", destacó.

Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: cronograma y horarios

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, competirá este fin de semana en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, que se desarrollará en el circuito Red Bull Ring de la ciudad de Spielberg, por la fecha 11 de la temporada 2025.

El oriundo de Pilar viene de terminar 13° en Canadá, en el trazado callejero Gilles Villeneuve de Montreal. Hasta el momento completó cuatro carreras en la escudería francesa: anteriormente fue 16° en Imola, 13° en Mónaco y 15° en España.

“Hay algunas cosas muy buenas en nuestro coche. Creo que somos muy fuertes en las curvas rápidas, y Austria está llena de curvas rápidas”, aseguró el joven de 22 años, en relación al auto, en una entrevista brindada a Motorsport.

Más allá de la mirada positiva sobre el rendimiento del Alpine en determinados tramos, Colapinto advirtió que el vehículo es "un poco irregular" debido a que "en algunos circuitos llegamos muy fuertes y tenemos un gran fin de semana, y en otros sabemos que vamos a estar un poco por detrás y tenemos que trabajar más duro".