Dolor de cabeza en Boca: un jugador titular habría pedido no jugar contra Gimnasia

Según trascendió, el mediocampista de 22 años tomó la decisión tras la demora de la directiva del Xeneize en contestar la propuesta que ofreció el Fenerbahçe de Turquía. De esta manera, quien se perfila para ser titular en la mitad de la cancha es Guillermo ‘Pol’ Fernández, acompañando por Ignacio Miramón y Kevin Zenón.

El conjunto turco presentó una oferta formal de 10 millones de dólares, más cinco en objetivos y el 20% de una futura venta, pero la dirigencia del Xeneize no la aceptó y es por eso que, a modo de presión, el mediocampista le avisó a Gago que no jugará ante el Lobo.

Medina tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2027 y una cláusula de salida de 20 millones de dólares.

El video de Cristian Medina en el que reveló que se quiere ir de Boca

Meses atrás, se filtró un video donde el mediocampista, Cristian Medina, seguía desde cerca el mercado de pases y llegaban ofertas para hacerse de sus servicios.

La filmación la publicó la cuenta El Canal de Boca en YouTube donde, durante el entrenamiento, se puede apreciar una pequeña charla entre Medina y el delantero, Miguel Merentiel.

El mismo no pasó desapercibido ya que el surgido de las inferiores del Xeneize hace una confesión reveladora sobre su futuro. ¿Se va de Boca?. “Si no me voy ahora, no me voy más”, se lo escucha pronunciar y agregó: “Tengo que firmar un contrato de por vida”.