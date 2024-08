Se filtró un video de Cristian Medina revelando que se quiere ir de Boca: "Contrato de por vida"

A la espera de la decisión de qué sucederá con su carrera a futuro, en las últimas horas la cuenta El Canal de Boca en YouTube publicó un breve video del entrenamiento del pasado domingo donde se puede apreciar una pequeña entre Medina y Miguel Merentiel.

El mismo no pasó desapercibido ya que el surgido de las inferiores del Xeneize hace una confesión reveladora sobre su futuro. ¿Se va de Boca?. “Si no me voy ahora, no me voy más”, se lo escucha pronunciar y agregó: “Tengo que firmar un contrato de por vida”.

Embed Cristian #Medina en el video del entrenamiento de ayer que subió #Boca:



“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”pic.twitter.com/o6a2I7zqgV — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 26, 2024

Las dos ofertas que recibió Boca por Cristian Medina

El jugador de la Selección Sub-23, es pretendido por el conjunto italiano, Fiorentina y Fenerbache de Turquía, dirigido por José Mourinho, en el que ambos equipos enviaron ofertas millonarias al Xeneize por su ficha. Sin embargo, desde La Boca lo consideran “intransferible” y que solo saldría por su cláusula de rescisión, valuada en 20 millones de dólares.

El conjunto turco ofertó 11 millones de euros por su pase y el Xeneize lo rechazó. En tanto la Fiore propuso 14 millones, pero también fue desestimada por el club de la Ribera. Ambos equipos quedaron en enviar contraofertas.

De momento, a la espera de lo que sucederá en su futuro, Medina es una pieza clave para el equipo de Diego Martínez y será de la partida de este lunes frente a Estudiantes, en La Plata desde las 21, correspondiente a la 12° fecha de la Liga Profesional