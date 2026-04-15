"Doble cara": Matías Almeyda advirtió que fue traicionado por la dirigencia del Sevilla El técnico argentino había sido contratado para sacar de la zona del descenso al club español pero a mitad de camino fue desvinculado. Además, señaló que es la primera vez que vive una situación de esta índole en toda su carrera. Por + Seguir en







El "pelado" Almeyda comparó al club español con River Plate en 2011, cuando descendió a la B.

El DT Matías Almeyda cruzó al club Sevilla al advertir que se sintió "traicionado" por la dirigencia española a quienes catalogó de tener "una doble cara". “Lo del Sevilla es la primera vez que me pasa. Esa traición del fútbol es la que me duele. Esa gente ya no me puede mirar más”, aseveró.

En una entrevista para el canal de Youtube Rádar Mundialista, el DT dio su apreciación sobre lo que ocurrió con su desvinculación del Sevilla Fútbol Club. “Lo del Sevilla es la primera vez que me pasa. Siempre tuve proyectos largos. Lo de acá fue diferente porque un día antes de decirme que me tenía que ir me dijeron que me quedaba hasta el final. Esa traición del fútbol es la que me duele. Esa gente ya no me puede mirar más”, explicó.

Para Almeyda que le hayan ratificado su confianza en el rumbo del equipo para luego echarlo fue desleal y destacó que es la primera vez que le ocurre un episodio así en toda su carrera. “Es como una doble cara, ¿no?”, lanzó la pregunta.

Matías Almeyda Las reflexiones del "pelado" no quedaron ahí, sino que comparó al club español con la situación de River Plate, a punto del descenso a la B en 2011. Según Almeyda ambos clubes transitaron situaciones similares que pueden ser analizadas. “Un gran club que está con problemas económicos, políticos y con una hinchada que espera que siempre gane el equipo: este no era un equipo formado para pelear títulos, sino para no descender, es la realidad”, aseguró.

Producto de la derrota del Sevilla frente a Valencia por 2 a 0 durante el fin de semana, el conjunto español echó a Matías Almeyda como entrenador del club, que quedó al borde de los puestos de descenso en La Liga. El Pelado llegó a los blanquirrojos en junio de 2025 con el fin de tratar de revertir la situación futbolística, sin embargo, más allá de haber dirigido 32 partidos oficiales, 29 en liga y 3 en la Copa del Rey, durante su etapa iniciada el pasado verano, no pudo revertir el presente y finalmente a dirigencia tomó la decisión despedirlo.