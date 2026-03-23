Sevilla echó a Matías Almeyda en medio de una crisis futbolística: ¿ya tiene al reemplazante? El conjunto español perdió frente al Valencia en la última fecha por 2 a 0 y quedó al borde del descenso en LaLiga. Por + Seguir en







Matías Almeyda llegó al Sevilla en junio del 2025 y tenía contrato hasta junio de 2028

Producto de la derrota del Sevilla frente a Valencia por 2 a 0 durante el fin de semana, el conjunto español echó a Matías Almeyda como entrenador del club, que quedó al borde de los puestos de descenso en LaLiga.

“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”, confirmó el equipo andaluz a través de las redes sociales.

El Pelado llegó a los blanquirrojos en junio de 2025 con el fin de tratar de revertir la situación futbolística, sin embargo, más allá de haber dirigido 32 partidos oficiales, 29 en liga y 3 en la Copa del Rey, durante su etapa iniciada el pasado verano, no pudo revertir el presente y finalmente a dirigencia tomó la decisión despedirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SevillaFC/status/2036070961452388590&partner=&hide_thread=false Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026 Actualmente, Sevilla se ubica en la 16° posición con apenas 31 puntos, producto de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas, en una campaña marcada por el bajo rendimiento y malas sensaciones, especialmente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Al mismo tiempo, el equipo está a tan solo tres unidades de la zona de descenso, motivo que derivó en la despedida del ex – River, pese a que tenía contrato hasta junio de 2028. Agravando la estadística del equipo, es el equipo más goleado de la Liga con 49 tantos recibidos, superando a clubes que actualmente están en puestos de descenso como Levante, Mallorca y Elche.