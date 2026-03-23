Sevilla echó a Matías Almeyda en medio de una crisis futbolística: ¿ya tiene al reemplazante?

Producto de la derrota del Sevilla frente a Valencia por 2 a 0 durante el fin de semana, el conjunto español echó a Matías Almeyda como entrenador del club, que quedó al borde de los puestos de descenso en LaLiga.
El conjunto español perdió frente al Valencia en la última fecha por 2 a 0 y quedó al borde del descenso en LaLiga.
Producto de la derrota del Sevilla frente a Valencia por 2 a 0 durante el fin de semana, el conjunto español echó a Matías Almeyda como entrenador del club, que quedó al borde de los puestos de descenso en LaLiga.
“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”, confirmó el equipo andaluz a través de las redes sociales.
El Pelado llegó a los blanquirrojos en junio de 2025 con el fin de tratar de revertir la situación futbolística, sin embargo, más allá de haber dirigido 32 partidos oficiales, 29 en liga y 3 en la Copa del Rey, durante su etapa iniciada el pasado verano, no pudo revertir el presente y finalmente a dirigencia tomó la decisión despedirlo.
Actualmente, Sevilla se ubica en la 16° posición con apenas 31 puntos, producto de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas, en una campaña marcada por el bajo rendimiento y malas sensaciones, especialmente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Al mismo tiempo, el equipo está a tan solo tres unidades de la zona de descenso, motivo que derivó en la despedida del ex – River, pese a que tenía contrato hasta junio de 2028. Agravando la estadística del equipo, es el equipo más goleado de la Liga con 49 tantos recibidos, superando a clubes que actualmente están en puestos de descenso como Levante, Mallorca y Elche.
Tras la confirmación de la salida de Matías Almeyda, comenzaron a surgir otros nombres de quiénes podrían ser los posibles reemplazantes del entrenador.
Según reveló Radio Marca, la directiva ya negocia con el español Luis García Plaza como principal candidato para asumir el banquillo, aunque también han surgido nombres como Manolo Jiménez y Diego Martínez, ambos con pasado en la institución.