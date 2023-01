¿Discriminan a Lionel Messi? El insólito motivo por el que no es capitán en PSG

Lionel Messi aún no selló su renovación contractual con el Paris Saint-Germain y, a pesar de su buen presente futbolístico, hay rumores sobre ciertas asperezas en torno a la capitanía. ¿Por qué no eligen a la Pulga?

El primer designado es Marquinhos, y si bien segundo capitán era Presnel Kimpbembe, Galtier decidió que en caso de que el brasileño no juegue, el brazalete lo lleve Kylian Mbappé.

La lista sigue: detrás de ellos tres se ubican Marco Verratti y Sergio Ramos. ¿Y Messi? El 10 no está considerado, según los medios locales, porque “no habla francés” y no podría comunicarse con sus rivales y los árbitros en la Ligue 1.

Además, afirman que desde la institución parisina quieren seguir cuidando a Mbappé, su máxima figura. Después de un recibimiento frío en el club tras haberse consagrado como campeón del mundo, la designación de Messi como capitán podría herir su susceptibilidad.

Ibrahimovic elogió a Messi pero atacó al resto de los jugadores de la Selección argentina

Pasan los años y Zlatan Ibrahimovic sigue siendo uno de los jugadores más polémicos a la hora de declarar. En esta ocasión, levantó polvareda con sus dichos cuando, tras halagar a Lionel Messi y señalar que será considerado "el mejor de la historia", arremetió contra el resto de la Selección argentina y aseguró que "no van a ganar nada más".

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste", afirmó el astro sueco de 41 años en una entrevista en la cadena France Inter.

Hasta ahí, las palabras del delantero, quien jugó junto al rosarino en Barcelona en la temporada 2009-2010, van en línea con lo que piensa gran parte del mundo futbolístico y no desentonan. Lo más llamativo vino después, cuando habló sobre el futuro del crack francés.

"Pero Mbappé ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer", afirmó.

Las declaraciones de Ibrahimovic recibieron el repudio en las redes sociales de parte los hinchas argentinos, enojados por los dichos del sueco.