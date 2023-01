¿Renace la ilusión de Messi en el fútbol argentino? Incertidumbre sobre su continuidad en PSG

Messi y la opcion soñada de jugar en Newell’s Old Boys

La continuidad de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain todavía no está definida y el mundo del fútbol está expectante de su decisión. Al rosarino se le vence el contrato con el club parisino en el mes de julio y las charlas para su continuidad no están encaminadas. El resurgimiento de su vuelta al Barcelona, la liga árabe con Cristiano Ronaldo como protagonista y el anhelo de jugar en el fútbol argentino, entre todas las variantes.

En primer término, Messi finaliza su relación contractual con el PSG en el mes de julio , con la posibilidad de extenderlo un año más, sin tener que firmar un contrato nuevo. Las primeras charlas para su continuidad no están tan claras como el año pasado. Lo que antes del mundial era una continuidad segura en el club parisino, hoy ya no lo es.

Esto generó que desde el Barcelona vuelvan a tener la intención de contar con su máximo ídolo y el buen momento del equipo de Xavi, puntero de la liga española, podría contribuir a su elección. Uno de los principales impedimentos es la relación que Messi tiene con Laporta, que actualmente está rota. En caso de poder salvar esas diferencias, podría concretarse su regreso.

Otro de los pensamientos que circundan en la cabeza de Lionel Messi es jugar en el fútbol argentino. El logro del campeonato del mundo en Qatar, habría modificado lo que hace un tiempo era un no rotundo. El capitán de la Selección argentina no descarta disputar una temporada en Newell’s Old Boys y recibir el cariño de los hinchas en las distintas canchas del fútbol argentino.

La primera estatua de Lionel Messi con las tres estrellas está en Mar del Plata

Mar del Plata se encuentra revolucionada en las últimas horas por la instalación de una estatua a Lionel Messi, la primera escultura en el mundo del ídolo de la Selección argentina con tres estrellas en su pecho tras la coronación en el Mundial de Qatar 2022.

Las tres estrellas representan la cantidad de Mundiales ganados por Argentina. La estatua pesa 140 kilos y tiene la misma altura que Messi, 1,69 metros. Se encuentra en el Balneario 12 de Punta Mogotes y estará disponible para que los visitantes del lugar puedan observarla hasta el próximo jueves.