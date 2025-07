Diego Milito fue lapidario con River por la salida de Maxi Salas: "No pudieron honrar su palabra"

" La palabra es decepción con River como institución , con su presidente . No pudieron honrar su palabra. Hace un mes hablé con ellos y me dijeron que esa situación no iba a suceder y no iban a ejercer esta cláusula , lógicamente por el pacto que existe en nuestro fútbol. Pero no pudieron sostener su palabra", manifestó el Príncipe sobre el proceder de los directivos del Millonario.

El ídolo de Racing mostró su desilusión con el futbolista, al que le iban a actualizar el contrato: "Con Maxi teníamos todo arreglado, habíamos ejecutado una cláusula en enero en la que se le actualizaba el contrato. Dos días antes de viajar a Paraguay teníamos el contrato arreglado con él y su representante. Estaba contento de continuar en el club, tenía un año y medio más de contrato con Racing. Después hubo algún llamado, al chico lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió".

Maxi Salas Salas, de gran paso por Racing, ejecutó la cláusula para irse a River. @RacingClub

Quiero agradecer a Chiqui Tapia que intercedió para que las cosas se solucionen de otra manera. Lamentablemente River desoyó la voluntad del presidente de la AFA y el jugador ejecutó la cláusula

Milito se enfocó en Marcelo Gallardo por su manera de proceder y entablar una conversación con Salas. "Con el entrenador de River hace más de un año que no tengo diálogo y no soy su amigo. Entiendo que es una práctica habitual llamar a los jugadores. No es el único que lo hace en nuestro fútbol, lo cual no significa que esté bien. Yo no lo haría, sobre todo cuando nosotros teníamos un jugador que tenía todo arreglado para continuar en el club. Además, él sabía que Racing no quería negociar a Maxi", aseguró en diálogo con TyC Sports.

"Hay un pacto entre los dirigentes"

El traspaso de Maximiliano Salas de Racing a River, a través de la ejecución de la cláusula de rescisión, generó un gran debate entre las autoridades de los clubes del fútbol argentino. Desde la época de Julio Grondona al frente de la AFA, existe un acuerdo tácito de que las instituciones no se quitan futbolistas a través de la ruptura de contratos con dinero.

"Hay un pacto entre los dirigentes. Aprovecho para pedir que todos los dirigentes del resto de los clubes sean solidarios con nosotros y no vuelva a ocurrir, sino se va a transformar en una selva", expuso Diego Milito sobre el comportamiento de las autoridades del Millonario.