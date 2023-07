Dibu Martínez visitó Bangladesh y revolucionó la ciudad: su hilarante imitación de la atajada ante Francia

Durante su breve presencia en Bangladesh, el ganador del Guante de Oro en la Copa Mundial de la FIFA y el premio The Best, no solo interactuó con centenares de hinchas en diversas actividades, sino que también se entrevistó con la primera ministra del país, Sheikh Hasina, entre otras personalidades, y, además, estuvo presente en un programa de televisión.

https://twitter.com/FinoYossen/status/1675731004097437701 El Dibu Martínez está en Bangladesh



Conocerá a @Sheikh_Hasinaa, la Primera Ministra de aquel país.pic.twitter.com/Dw2qd4JnVn — Andrés Yossen (@FinoYossen) July 3, 2023

Allí, el Dibu mostró su tatuaje por el campeonato mundialista y recordó la atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial: el arquero de Aston Villa tomó el balón y lo apoyó en la zona de su pierna izquierda con la que bloqueó el remate que le habría dado la ventaja a Francia a pocos segundos del final.

https://twitter.com/Cadena3_Rosario/status/1675847516896518145 EL DIBU ÍDOLO MUNDIAL

El arquero argentino visitó el país asiático y causó furor en todo Bangladesh.



Fue invitado a un programa de televisión y mostró su tatuaje de la copa del mundo e imitó su histórica ataja a Kolo Muani en la final del mundial. pic.twitter.com/k0AnN3oin0 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) July 3, 2023

Durante las horas que estuvo en Daca, el marplatense también compartió un momento con Mashrafe Mortaza, leyenda del críquet, el deporte más popular de Bangladesh.

El mensaje de Emiliano Martínez en sus redes por el cariño de la gente en Bangladesh

Dibu aterrizó en Bangladesh este lunes y en pocas horas tuvo una agenda bastente apretada, pero llena de cariño, cosa que lo dejó reflejado en sus redes sociales donde dejó un mensaje de agradecimiento por trato que recibió.

“Tuve un viaje tan extraordinario a Bangladesh comprometido con NEXT Ventures y FundedNext. La gente de aquí, con su amor, cuidado y hospitalidad sin igual, realmente me han derretido el corazón. Anticipo con ansias mi regreso a este hermoso país en un futuro cercano”, aseguró el exIndependiente acompañado con una serie de imágenes junto a la primera ministra, entre otras.

Dibu Martínez Instagram

Y agregó: “Me gustaría expresar mi sincera gratitud a la Oficina del Primer Ministro, a la policía, a la autoridad aeroportuaria y a muchas otras personas cuyos nombres quizás no conozca, pero cuyos esfuerzos no fueron menos significativos. Todos habéis jugado un papel en la creación de este vínculo especial que ahora comparto con Bangladesh. Así que, hasta mi próxima visita, me despido, dejando aquí un pedazo de mi corazón. Siempre estoy encantado por Bangladesh”.

Dibu tenía previsto viajar hoy a Calcuta, al este de la India, donde participará de diversos actos públicos, entre ellos, una visita al estadio de uno de los clubes más históricos de Calcuta, el Mohun Bagan.

El fanatismo de Bangladesh por la Selección argentina

El fanatismo del público de Bangladesh se vio a lo largo de todo el Mundial Qatar 2022 que recorrió el planeta y también se reflejó en Qatar mismo, donde los bangladesíes conforman una de las mayores colonias de inmigrantes.

Los asiáticos siguieron los partidos de La Scaloneta reunidos las plazas, alrededor de pantallas gigantes, y desataron sorprendentes festejos ante cada éxito de los campeones del mundo.

Como consecuencia de ese furor, el Gobierno argentino decidió reabrir su embajada en Bangladesh, más de 40 años después de su cierre.

La dependencia oficial en ese lugar se puso en funcionamiento en 1974 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón pero años después fue clausurada por la dictadura militar que comandó Jorge Rafael Videla.