Dibu Martínez reveló qué le pasó después de atajarle el penal al holandés Van Dijk en Qatar

En diálogo en Campeones: un año después, el portero destacó: " A van Dijk lo conocía". Luego contó que había estudiado sus movimientos: "En tres finales había pateado ahí. Es más, hay una final en Wembley que me quedó grabada en mi cabeza porque yo miro mucho fútbol. Kepa, el arquero del Chelsea, se quedó parado ahí como boludeándolo y dejándole todo el arco libre . Y este le pegó fuerte con Kepa parado ahí. Se la metió y lo miró".

Luego, continuó: "En las tres tandas que fue ahí, ganaron. Yo me quedé tranquilo y fui a muerte. Y me quedé lesionado de la espalda, todavía me duele desde ese penal". Ese día, el arquero argentino había sufrido una lesión.

Martínez, recordó que en ese momento se hablaba a sí mismo. "Yo decía que tenía que atajar dos. Si yo atajo dos y mis compañeros meten dos, ahí pienso que tenemos un 80% de chances de ganar".

Y agregó: "Una vez que erran, ya hay mucha presión. Tenía a la gente atrás y a los zurdos les gusta mucho cruzar. Pensé que ese tenía que ir ahí. Después de errar van Dijk, si abre y lo atajo, lo matan. Este penal va fuerte y cruzado (Berghuis)".