La Selección argentina está jugando la Copa América en Estados Unidos y si bien varios de los jugadores también tienen en mente los Juegos Olímpicos , algunos ya saben que no podrán ser parte del plantel de Javier Mascherano. En ese contexto, Emiliano “Dibu” Martínez podría ser una baja sensible para la competencia olímpica y el Jefecito ya tiene en mente su reemplazante.

“Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de la Selección, no está 100% dado”, detalló Dibu en diálogo con TyC Sports.

Además, el guardavalla de 31 años aclaró su postura: “Siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada”.

Sin embargo, ese deseo podría quedar truncó debido a la alta competencia y, como los Juegos Olímpicos no son parte de la fecha FIFA, los clubes no están bajo la obligación de ceder a sus futbolistas.

Quién podría reemplazar a Dibu Martínez en los Juegos Olímpicos

Tras la posible baja de Emiliano “Dibu” Martínez para disputar los Juegos Olímpicos que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto en París, Javier Mascherano ya tiene en mente su futuro reemplazante.

Según explicó el periodista Esteban Edul, la chance de que Dibu vaya “no es sencilla”. “Tendrá mucha actividad entre Copa América, su equipo y las eliminatorias, en las próximas horas habrá definición oficial”, explicó en sus redes sociales.

De igual modo, El Jefecito podría inclinarse por Gerónimo Rulli para que sea el arquero titular y Leandro Brey como suplente. En caso de concretarse, sería la segunda participación del ex-Estudiantes en los Juegos Olímpicos tras su presencia en Río 2016.