Dibu Martínez, a corazón abierto: las críticas, el récord que lo obsesiona y la fecha de su retiro en la Selección

En una entrevista con ESPN, el capitán del Aston Villa contó cómo sobrelleva su vida al ser campeón del mundo. “Ser campeón del mundo no me cambió nada porque sigo mi misma vida y rutina, pero obviamente con todo lo que conseguimos tenemos un plus a la hora del respeto. Con los árbitros, los oponentes, la gente… eso te da un plus de respeto en el fútbol que es difícil conseguir ”, aseguró el marplatense.

Además, agregó: “Obviamente cuando voy a Argentina hago menos cosas de las que puedo. No puedo ir a una plaza a la calesita con mi sobrina porque no tenemos privacidad. Pero tengo casas en Europa y podemos estar tranquilos con mi familia. Hay cosas que no podés hacer, pero vivimos una vida tranquila y feliz. Hemos sido felices sin nada, imagínate ahora que tenemos la posibilidad de tener todo. Seguimos siendo iguales y eso es lo que más rescato. La plata no cambia a uno. Y eso, a nosotros, no nos cambió”.

El arquero se mostró indiferente a la hora de hablar sobre las críticas diarias que recibe tanto de la prensa como de la gente: "Lo que opinan no me afecta, pueden opinar mucho, bueno o malo pero sé quién soy, la persona que soy, muchos te juzgan por un partido, yo salgo a la cancha y quiero ganar. Afuera de la cancha soy papá, marido, hijo, solo que adentro quiero ganar, nada más”.

En cuanto al record que lo obsesiona en la Selección, donde volverá a vestir la celeste y blanca en la doble fecha de Eliminatorias en junio (Chile y Colombia), sorprendió: “Trato de superarme año a año a mí mismo. Quiero tener la mayor cantidad de arcos en cero en la Selección. Cada vez que hablo, lo quiero. Tengo el récord de la mayor cantidad de minutos sin recibir goles y el de los títulos, pero quiero eso también”, admitió el Dibu.

Finalmente, dejó entrever la fecha de su retiro de la Selección argentina: "Prometí que si salía campeón del mundo de vuelta, era momento de dejarle la posibilidad a otro. Si eso se da, obviamente ya lo hablé con mi familia, es algo personal que un día se dará", concluyó.

