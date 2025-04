Dura derrota del Aston Villa de Dibu Martínez: cayó 3-0 y se quedó sin final de FA Cup

Dibu Martínez no pudo evitar la derrota de Aston Villa contra Crystal Palace.

Los Villanos sufrieron la derrota luego de que en el primer tiempo se acercaron en distintas oportunidades al arco de Crystal Palace. No obstante, falló en la definición y las Águilas anotaron a los 31 minutos mediante un disparo potente de Eberechi Eze que sorprendió a Martínez, quien no logró reaccionar y no pudo evitar el primer gol del equipo entrenado por Oliver Glasner.