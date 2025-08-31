31 de agosto de 2025 Inicio
Argentina y Brasil definen la AmeriCup 2025: dónde ver el partido

La Selección dirigida por Pablo Prigioni juega este domingo la final ante el equipo brasileño en Managua. La “Albiceleste” busca retener la corona obtenida en 2022.

La Selección argentina de básquet disputará este domingo la final de la AmeriCup 2025 frente a Brasil, en una nueva edición del clásico sudamericano. . El encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, desde las 21:10 horas.

El conjunto nacional accedió a la definición tras superar en semifinales a Canadá por 83-73, en un partido sólido que aseguró su presencia en el último escalón del certamen. El rival será Brasil, que viene de vencer a Estados Unidos por 92-77.

Será un cruce cargado de historia: el conjunto de Pablo Prigioni intentará defender el título que conquistó en Recife 2022, también frente al conjunto brasileño.

Cómo ver el partido

El encuentro podrá seguirse en Argentina a través de TyC Sports y TyC Sports Play. También estará disponible en Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

