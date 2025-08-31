Argentina y Brasil definen la AmeriCup 2025: dónde ver el partido

La Selección argentina de básquet disputará este domingo la final de la AmeriCup 2025 frente a Brasil, en una nueva edición del clásico sudamericano. . El encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, desde las 21:10 horas.
El conjunto nacional accedió a la definición tras superar en semifinales a Canadá por 83-73, en un partido sólido que aseguró su presencia en el último escalón del certamen. El rival será Brasil, que viene de vencer a Estados Unidos por 92-77.
Será un cruce cargado de historia: el conjunto de Pablo Prigioni intentará defender el título que conquistó en Recife 2022, también frente al conjunto brasileño.
Cómo ver el partido
El encuentro podrá seguirse en Argentina a través de TyC Sports y TyC Sports Play. También estará disponible en Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.