Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio y 0,7% respecto a junio, por lo que refuerza la tendencia a la baja que inició en enero en la variable que compara las compras con el mismo mes del año anterior. El ticket promedio fue de $34.981 y el 41,9% de las compras se abonaron con tarjeta de crédito, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este miércoles.
El 25,9% abonó sus compras en supermercado con tarjeta de débito, el 16,6% en efectivo y el 15,6% con otros medios, cuyo uso creció 63,8% interanual. Solo el 3,1% de las ventas se realizaron de forma online. Almacén (28%), Carnes (14,3%), Artículos de limpieza y perfumería (12,7%), Lácteos (11,5%) y Bebidas (10,4%) fueron los grupos de artículos que registraron más ventas.
Los distritos con más ventas por habitantes fueron Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires, todas con más de $120.000/habitante.
La ventas mayoristas disminuyeron 1,1% interanual en julio y subieron 1,2% respecto de junio
La ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 1,1% interanual en julio y subieron 1,2% respecto de junio, mientras que la variación interanual acumulada fue de -2,7%. El ticket promedio fue de $47.535 y el 33,6% eligió abonar por "otros medios". El segundo medio de pago más elegido fue la tarjeta de crédito (26,2%), seguida del efectivo (23,9%).
Almacén (45,9%) y Artículos de limpieza y perfumería (25,6%) fueron los grupos de artículos que registraron la mayor cantidad de ventas en estos salones.
Las ventas en shoppings subieron 1,9% interanual en julio y 0,5% respecto junio
Los centros de compras registraron un incremento en la cantidad de sus ventas de 1,9% interanual en julio y de 0,5% respecto a junio. La Ciudad de Buenos Aires fue la que registró la mayor cantidad de ventas con un acumulado de $208.798 millones.
"Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos" reunió el 45,5% de las compras en shoppings en el séptimo mes del año. Seguido de "Patio de comidas, alimentos y kioscos" con 20,8%.