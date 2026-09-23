Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio y 0,7% respecto a junio El ticket promedio fue de $34.981 y el 41,9% de las compras se abonaron con tarjeta de crédito, según publicó el Indec este miércoles. La variación interanual registra una tendencia a la baja desde enero. Por Agregar C5N en









El consumo en supermercados sigue la tendencia a la baja en 2026. Redes sociales

Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio y 0,7% respecto a junio, por lo que refuerza la tendencia a la baja que inició en enero en la variable que compara las compras con el mismo mes del año anterior. El ticket promedio fue de $34.981 y el 41,9% de las compras se abonaron con tarjeta de crédito, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este miércoles.

El 25,9% abonó sus compras en supermercado con tarjeta de débito, el 16,6% en efectivo y el 15,6% con otros medios, cuyo uso creció 63,8% interanual. Solo el 3,1% de las ventas se realizaron de forma online. Almacén (28%), Carnes (14,3%), Artículos de limpieza y perfumería (12,7%), Lácteos (11,5%) y Bebidas (10,4%) fueron los grupos de artículos que registraron más ventas.

Los distritos con más ventas por habitantes fueron Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires, todas con más de $120.000/habitante.

#DatoINDEC

Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio de 2026 y 0,7% respecto del mes previo https://t.co/i0L5lYDh6P pic.twitter.com/vnQPYfmfTt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026 La ventas mayoristas disminuyeron 1,1% interanual en julio y subieron 1,2% respecto de junio La ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 1,1% interanual en julio y subieron 1,2% respecto de junio, mientras que la variación interanual acumulada fue de -2,7%. El ticket promedio fue de $47.535 y el 33,6% eligió abonar por "otros medios". El segundo medio de pago más elegido fue la tarjeta de crédito (26,2%), seguida del efectivo (23,9%).

Almacén (45,9%) y Artículos de limpieza y perfumería (25,6%) fueron los grupos de artículos que registraron la mayor cantidad de ventas en estos salones.

#DatoINDEC

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 1,1% interanual en julio de 2026 y subieron 1,2% respecto de junio https://t.co/5tqebtXFf9 pic.twitter.com/pkOCsI1XZM — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026 Las ventas en shoppings subieron 1,9% interanual en julio y 0,5% respecto junio Los centros de compras registraron un incremento en la cantidad de sus ventas de 1,9% interanual en julio y de 0,5% respecto a junio. La Ciudad de Buenos Aires fue la que registró la mayor cantidad de ventas con un acumulado de $208.798 millones. "Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos" reunió el 45,5% de las compras en shoppings en el séptimo mes del año. Seguido de "Patio de comidas, alimentos y kioscos" con 20,8%. #DatoINDEC

Centros de compras: las ventas subieron 1,9% interanual en julio de 2026 y 0,5% con respecto al mes previo https://t.co/1Mnbumky41 pic.twitter.com/rshtk7DPeB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026