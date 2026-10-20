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Carlos Tevez confirmó la fecha de su partido despedida en la Bombonera: "Tenemos que estar ahí"

El exdelantero, considerado como uno de los ídolos de Boca, anunció cuándo será la exhibición para celebrar su carrera luego de su retiro. Se espera que el evento reúna a varias figuras del fútbol mundial.

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Carlos Tevez tendrá su partido despedida.

Carlos Tevez tendrá su partido despedida.

REUTERS/Natacha Pisarenko

El exdelantero Carlos Tevez, considerado como uno de los ídolos de Boca, confirmó que su partido despedida en la Bombonera será el 20 de diciembre. Los organizadores del evento todavía no anunciaron a los invitados al encuentro, aunque se espera la presencia de varias figuras del fútbol mundial.

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La cuenta de Instagram @adiosapacheoficial, canal donde se comparten todas las novedades del evento, confirmó la fecha del encuentro homenaje a Tevez tras su retiro de la actividad profesional en junio de 2022. El partido le pondrá el broche de oro a la gloriosa historia con la camiseta azul y oro del exjugador, quien ahora es director técnico.

Para concretar la ansiada despedida en el Estadio Alberto J. Armando, Carlitos se comunicó previamente con Juan Román Riquelme, presidente de la institución. La máxima autoridad del Xeneize aceptó ceder las instalaciones del club para que el Apache tenga el reconocimiento que merece, dejando de lado cualquier diferencia del pasado para priorizar a los hinchas y a la institución. La transmisión televisiva en vivo estará a cargo de la señal ESPN.

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El choque de exhibición reunirá a cerca de 60 personalidades destacadas del deporte global y el espectáculo. Entre las figuras confirmadas o en lista de invitados resaltan nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Andrea Pirlo y Sergio "Kun" Agüero, además de mensajes de aliento de personalidades como Claudia Villafañe.

Tevez disputó 279 partidos oficiales, anotó 94 goles -ubicándose como el décimo máximo goleador histórico- y conquistó 11 títulos, resaltando la Copa Libertadores 2003 y la Copa Intercontinental. De esta manera, tras sus posteriores pasos como entrenador de Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba, Tevez volverá a pisar el césped de la Bombonera para reencontrarse por última vez con la hinchada del Xeneize.

Los títulos de Carlos Tevez en Boca

  • Torneo Apertura 2003.
  • Copa Libertadores 2003.
  • Copa Intercontinental 2003.
  • Copa Sudamericana 2004.
  • Primera División 2015.
  • Copa Argentina 2014/15.
  • Primera División 2016/17.
  • Primera División 2017/18.
  • Supercopa 2018.
  • Primera División 2019/20.
  • Copa de la Liga 2020.

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