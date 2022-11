Desgarrador testimonio de una amiga de la hincha de Boca que murió en el accidente en Mendoza

Durante la serie de tuits narró detalles hasta ahora casi desconocidos del momento en el que Paola perdió la vida producto del vuelco: "El micro empezó a moverse para todos lados. "Agárrense fuerte", escuchaba. Solo recuerdo que puse los pies en el plástico de adelante e hice fuerza para no caer contra el parabrisas. Tenía miedo. En ese momento ya sabíamos que el micro iba a volcar, solo quedaba esperar lo inevitable".

Daiana contó que después del impacto no sintió más nada, sino que se despertó y estaba "llena de sangre, vidrios y tierra". Buscó a Paola y solo vio sus piernas. "Me llevaron a una sala de trauma y en la tele decían 'falleció una mujer'. Yo sabía que era ella, solo éramos dos chicas en el micro y yo estaba viva, pero rogaba que se hayan equivocado, que no sea como estaban diciendo..."

"Pasaron horas hasta que supe algo y tuve la confirmación de que la persona que había fallecido era mi amiga. Se me partió el alma en mil pedazos", reconoció. La joven también agregó que padece una fractura en la cadera y otra en la columna y que sigue en Mendoza sin su familia, solo con un amigo que también estaba en el micro.

https://twitter.com/iannello_daiana/status/1576055773557235713 Pasaron más de dos días y todavía sigo repitiendo en mi mente todo el trayecto que hizo el micro desde que reventó esa cubierta hasta que volcó. El peor momento de mi vida. Fueron segundos, fue todo tan rápido pero realmente parecía que pasaba en cámara lenta + pic.twitter.com/XQ2cdrfYUA — 72 (@iannello_daiana) October 1, 2022

¿Qué le pasó al micro de Boca? Las dos hipótesis sobre el accidente en Mendoza

Un micro que llevaba hinchas de Boca a Mendoza para ver el partido ante Quilmes por la Copa Argentina volcó y dejó como saldo una víctima fatal y cantidad de heridos. Hasta ahora, se manejan dos hipótesis sobre el caso que provocó el accidente.

En primera instancia una inspección ocular y algunos relatos de testigos avalan la posibilidad de que se haya reventado un neumático. En esa línea, Hernán Pérez, director de Defensa Civil, comentó en una radio local que probablemente habría sido el neumático izquierdo delantero.

La otra posibilidad que se baraja y tendrá que ser objeto de estudio, es que el chofer del micro pudo haberse quedado dormido mientras manejaba.

El vuelco del vehículo se dio en Ruta Nacional 7, a 40 kilómetros de la capital mendocina y a la altura de la ciudad de San Martín, frente al Autódromo Jorge Ángel Pena.

Debido al accidente, una mujer identificada como Paola Emilce Frites, de 32 años que iba de viaje murió y otros hinchas oriundos de Gonzales Catán resultaron heridos. Los mismos fueron trasladados al Hospital Perrupato, al Hospital Central de alta complejidad y a diferentes centros asistenciales de salud.

El fiscal encargado de la causa es Oscar Sívori y llevará adelante la investigación.