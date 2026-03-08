"La homeless más fachera del lugar": el discurso de una streamer que perdió su casa en el derrumbe de Parque Patricios

Tita Sama fue recibió el premio del segundo puesto en los Coscu Army Awards en la categoría Variedad, y aprovechó para visibilizar el drama que sufren los damnificados. "Mal manejo estructural, escatimación de materiales y poco mantenimiento", denunció.

Tita Sama criticó a la corrupción tras haber sufrido el derrumbe de su edificio en Parque Patricios.

El derrumbe del edificio en Parque Patricios ocurrido durante la madrugada del martes estuvo presente en la ceremonia de entrega de los premios del streaming Coscu Army Awards, cuando Natalia Yamila Martínez, conocida en redes sociales Tita Sama , subió a recibir su galardón del segundo puesto en la nómina de Streamer Variedad. "Soy la homeless más fachera del lugar" , ironizó, tras haber perdido su hogar tras el incidente.

La joven de 26 años aprovechó la exposición del premio para volver a exponer el caso. "Justo hoy, en este momento, siendo la homeless más fachera de este lugar, tengo un Picante (en referencia a la estatuilla que le entregaron) y es de las pocas posesiones que tengo hoy en día en mis manos" , comenzó su discurso.

A continuación, anunció que ya no iba a hablar "como Tita, el personaje que ven en redes sociales y dice boludeces para hacer reír a la gente, sino como Natalia, la que está pasando por una situación de mierda ".

Fue en ese marco que reveló que le encanta "escribir, la poesía y dedicarle cosas a la gente", y comenzó a recitar algo que tenía escrito en un cuaderno, donde apuntó contra la corrupción "que destruye vidas" y reclamó: "Somos pocos los que tienen mucho y muchos lo que tienen poco" .

"El 3 de marzo, 300 personas perdieron su hogar, en Parque Patricios, víctimas del mal que más afectaba a Argentina, que es la desdicha y la infección de una herida corrupta que destruye vidas" , comenzó. "Esto no es solamente algo político, sino también algo social, porque somos pocos los que tienen mucho y son muchos lo que tienen poco" , continuó.

"En una zona residencial, un edificio de tan solo cinco años se derrumbó por el mal manejo estructural, escatimación de materiales y poco mantenimiento", detalló.

Contó además que algunos residentes alquilaban, "pero la mayoría eran familias inquilinas que habían ganado un sorteo y pagado un crédito con la ilusión de tener una vivienda digna para su familia".

"No eran personas adineradas pero les prometieron un lugar y trabajaron para poder pagarlo", destacó y lamentó que estas personas "hoy están en la calle, algunos residen en hoteles, otros en casas de amigos, sabiendo que no pueden volver a vivir en su hogar con su familia porque ese edificio hoy en día es un peligro de derrumbe total".

El video de Tita Sama tras el derrumbe de Parque Patricios

Tita tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde hace algunos días publicó un video contando, muy angustiada, lo que había pasado y pidiendo donaciones para las 300 personas afectadas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natita (@na_tiita)

Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia habilitó a los vecinos a retirar sus pertenencias

Los vecinos del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, comenzaron a retirar sus pertenencias y objetos esenciales tras el derrumbe del techo de un estacionamiento del pasado martes que afectó a 200 familias de 175 departamentos.

La habilitación fue dispuesta por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 31, que encabeza la investigación del caso, y brindó los detalles del operativo. "Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a todas las personas involucradas, la Fiscalía autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros", expresaron las autoridades.

bomberos parque patricios 1 La preocupación de los damnificados ante la incertidumbre del futuro de sus departamentos. Agencia NA (Claudio Fanchi)

Y agregaron: "Del mismo modo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso ordenado y coordinado de las personas afectadas, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación con el gobierno de la CABA".

En el marco del operativo, se dispuso el despliegue de recursos en la zona: "El Cuerpo de Bomberos destinó más de 20 efectivos al operativo e instaló un centro de control móvil y una unidad médica", precisó el comunicado.

Además, añadió: "La Policía de la Ciudad destinó más de 100 efectivos asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos", mientras que "en el perímetro de los edificios afectados, se mantiene el vallado perimetral. En el lugar también hay personal de la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención".