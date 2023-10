Demoraron a un periodista partidario de Boca en Brasil por una falsa acusación de racismo 

"Me acusaron de algo que no había hecho y que los videos corroboraron", publicó Infanzón en su redes.

Un periodista partidario de Boca estuvo demorado durante tres horas en Brasil por una falsa acusación de racismo. Se trata de Christian Infanzón quien había viajado a San Pablo para cubrir el partido ante Palmeiras que determinó el pase del Xeneize a la final de la Copa Libertadores . "No hubo elementos para demostrarlo", señalaron tras su liberación.

Desde enero de 2023 en Brasil los actos de racismo son considerados delitos de injuria racial y un crimen no excarcelable. El periodista estuvo demorado en la comisaría que se encuentra dentro del estadio Allianz Parque donde el cónsul general de la Argentina en San Pablo, Luis María Kreckler, se hizo presente para interiorizarse sobre la situación legal de Infanzón.

Palmeiras y Boca Télam

El juez interviniente en la causa ordenó la inmediata liberación por falta de mérito a raíz de la supuesta falsa denuncia, una decisión que fue llevada a la policía por el cónsul que reclamó por la demora en el procedimiento de soltura.

"No hubo ningún gesto de racismo, realmente estábamos trabajando y el festejó el gol de Boca, nada más lejano que agredir", expresó el hermano del periodista, Sebastián Infanzón, a Télam.

Horas más tarde, Infanzón realizó un descargo en sus redes sociales: "Me acusaron de algo que no había hecho y que los videos corroboraron. Quiero agradecer a Marcelo Lerner, Daniel Mollo y por quedarse, preocuparse y ocuparse, como así también a la gente del consulado. Lástima los colegas que inventaron y no preguntaron nada".