Del dolor a la consagración: perdió a su padre, tuvo que frenar y volvió para ser campeona en Buenos Aires

Después de la pausa de tenis que realizó a fines del 2025 para transitar el golpe familiar, la brasileña Carolina Meligeni Alves venció a la española Carlota Martínez por 6-0 y 6-2 en el Tenis Club Argentino y revalidó el título conseguido en 2025 en el certamen de categoría W35.

“Después de lo que pasó con mi padre, sentí que necesitaba una pausa”, contó Carolina Meligeni Alves luego de levantar el trofeo del W35 de Buenos Aires, disputado en el Tenis Club Argentino. Acostumbrados a priorizar el calendario tenístico, las y los deportistas proyectan su temporada y se plantean distintos objetivos. Sin embargo, no solo las lesiones obligan a frenar: a veces, lo extradeportivo impone un stop.

Proveniente de una familia de deportistas, escapar de ese mundo parece difícil. Pero, el verdadero desafío es no mezclar los roles, algo que los Meligeni Alves tuvieron muy en cuenta. “ Mis padres fueron muy inteligentes porque eligieron ser padres antes que entrenadores o profesores , y eso hizo que la relación en casa fuera muy buena y tranquila en casa”, contó la protagonista a C5N.com.

Su tío es Fernando Meligeni, extenista ATP, y su hermano, Fernando Meligeni Alves, actual jugador del circuito, pero no son los únicos vinculados al deporte. “Mis padres son profesores de tenis, así que siempre fui a torneos, pasé mucho tiempo en la cancha desde chica, en la academia. Siempre entendieron muy bien esa vida y me apoyaron mucho ”, relató.

Comenzó a jugar al tenis a los cinco años y nunca lo dejó. Se perfeccionó con profesionales y llegó a ocupar el puesto 165 del ranking mundial de la WTA. En septiembre de 2019 consiguió su primer título W15, en San Pablo. Desde entonces, sumó más trofeos a lo largo de su carrera y en 2025 vivió su mejor temporada: ganó el W35 de Buenos Aires y fue finalista en otros cuatro torneos de las categorías W35, W50 y W75.

Al finalizar ese exitoso 2025 tenístico, se sinceró en un video donde hablaba sobre el habitual vision board con objetivos y metas. Allí contó que, en los primeros meses de la temporada pasada, se había propuesto distintos planes, pero ocurrieron cosas que “simplemente pasaron” y no tenía previstas. Con lágrimas en los ojos, recordó que, en un año que había comenzado de manera muy positiva, pero en el segundo semestre perdió a su padre, Flavio.

Alves Meligeni Redes sociales

La pérdida ocurrió en agosto y, según contó ella misma, en ese momento tuvo que ponerle pausa a todo, incluso al acompañamiento psicológico que llevaba adelante. “Después de lo que pasó con mi padre, sentí que necesitaba una pausa, también para sentir que podía resolver las cosas por mí misma, en vez de atravesar una situación y buscar siempre a alguien de afuera que me la solucione”.

“Estoy en un momento en el que no tengo a alguien acompañándome (psicológicamente), pero sé que es importante y que el próximo paso será volver a tenerlo. Me gusta tratar de entender cómo funciono yo, relacionar cosas que ya me pasaron con las que me están pasando ahora para sacar conclusiones y seguir mejorando, no solo en la cancha, sino principalmente como persona. Cuanto mejor entendés tu personalidad, cómo actuás y por qué tenés ciertos pensamientos, mejor podés avanzar”, detalló.

La última parte del año estuvo atravesada por ese dolor impostergable. Hay momentos en los que solo se puede atender lo que sucede y todo lo demás queda atrás: las competencias, los entrenamientos y los compromisos. El lugar donde las puertas siempre están abiertas es el hogar, junto a la familia. Desde allí, y reuniendo fuerzas en conjunto, es posible volver a empezar. En el cierre del recap que compartió en redes sociales, destacó que sin el apoyo de su familia nada hubiese sido posible.

“En lo personal fueron meses duros. Estamos tratando de aprender cómo lidiar con la situación y el tenis también me ayuda a salir de esos pensamientos más tristes. Por ahora hay días buenos y días malos, pero tratando de seguir adelante”, le contó Carol a Todo sobre tenis.

Carolina Meligeni Alvez, y el tenis como refugio para volver a empezar

Tras unas vacaciones en diciembre, dedicadas a compartir tiempo con su familia y recargar energías, regresó el 15 de ese mes para comenzar la pretemporada, lista para afrontar una nueva etapa de entrenamientos.

Ya enfocada nuevamente en el tenis, y con su madre en Buenos Aires, se renovó y volvió a ponerse a punto: “Sumamos mucho en el saque y trabajamos bastante el revés, que en otro momento era una zona donde me podían lastimar más tácticamente. Tratamos de fortalecer esa parte y de ser un poco más agresiva, más contundente, llegar más a la red. Son cosas que, sumadas de a poco, en torneos de mayor nivel hacen la diferencia para ganarle a jugadoras mejores y conseguir mejores partidos. Es algo que trabajamos mucho en esta pretemporada pensando en la competencia”.

Ese trabajo dio resultados: alcanzó las semifinales del primer torneo del año, el W50 disputado en el Tenis Club Argentino, donde cayó ante Victoria Bosio. Su tenis se potenció aún más y los resultados lo demostraron. Como tercera preclasificada, derrotó a Alisa Danilova en segunda ronda, a la ecuatoriana Elizabeth Reasco González en tercera y a la mexicana María Fernanda Navarro en cuartos de final, instancia en la que ganó 6-0 y 6-0, al igual que en su debut.

En semifinales eliminó a la campeona del torneo anterior, la italiana Dalilla Spiteri, y en la final venció a Carlota Martínez Cirez por 6-0 y 6-2. De este modo, defendió el título obtenido en 2025 con resultados contundentes, que reflejaron todo el trabajo realizado durante la pretemporada junto a su entrenador.

Caro Meligeni AAT

En una semana marcada por el intenso calor en Buenos Aires, su familia y su equipo estuvieron presentes en la final, que la tuvo nuevamente levantando el trofeo. “Agradecerle a la Asociación Argentina de Tenis por otro torneo; siempre es lindo jugar en casa. Gracias a mi equipo por enseñarme día a día y estoy muy contenta por este primer título del año. Después de lo que pasó con mi papá, quería dedicarle este título a mi familia”, expresó con emoción.

Después del dolor, de refugiarse en los suyos, volvió a las canchas, volvió a mostrar su mejor tenis y volvió a ganar. “Hace un año estaba levantando este trofeo con mi equipo y toda mi familia, y ahora lo levanto diferente: con todos en mi corazón”, publicó. Allí dejó en claro que se pueden lograr muchas cosas, pero que “nada se construye solo en la vida”.