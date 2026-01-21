21 de enero de 2026 Inicio
Australian Open 2026 se pintó de celeste y blanco: Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron a tercera ronda

La hinchada argentina copó el complejo Melbourne Park para alentar a los cinco tenistas nacionales que pasaron de ronda en la cuarta jornada de competencia. ¿Cómo salieron los partidos?

Etcheverry se metió en la tercera ronda.

Etcheverry se metió en la tercera ronda.

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron a la tercera ronda del Australian Open, mientras que Thiago Tirante y Francisco Comesaña quedaron eliminados. El tenista argentino que resta disputar su partido es Sebastián Báez, el mejor de la temporada, quien enfrenta a Luciano Darderi.

Báez clasificó a la 2da. ronda del Australian Open.
Australian Open 2026: ganó Sebastián Báez y Jannik Sinner avanza en la defensa del título

El platense había eliminado a Miomir Kecmanovic en la primera ronda en una batalla de cinco sets, luego de haber ganado el primero con autoridad. En la reciente instancia derrotó al británico Arthur Fery en tres sets. “Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...”, cantaba la hinchada, al igual que lo hizo en el encuentro de primera ronda con Sebastián Báez.

“Somos locales, somos locales en Australia”, indicó y agregó: “Es lo que más disfruto. La verdad es que a mí me encanta jugar con la gente. Es lo que más disfruto. Es como Copa Davis, si lo podemos hacer en un Grand Slam”.

Etcheverry deberá enfrentarse al tenista del momento: Alexander Bublik, preclasificado nro. 10, quien llegó a esta instancia tras vencer a Jenson Brooksby y Marton Fucsovics.

Por su parte, el mejor preclasificado argentino, Francisco Cerúndolo, también avanzó de ronda tras vencer con autoridad a Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1, pero la mala noticia es que ahora le toca el ruso Andrey Rublev, quien borró a Jaime Faria en cuatro sets.

Ya en primera ronda había mostrado un gran nivel al borrar a Zhizhen Zhang en tres sets. Hacía mucho que no me sentía tan cómodo. Saqué bien, devolví bien. Estoy muy contento”, indicó.

En las últimas horas, Francisco Comesaña había eliminado a Patrick Kypson en primera ronda, pero cayó ante el difícil local Frances Tiafoe en tres sets. Otro de los que perdió fue Thiago Tirante ante Tommy Paul, preclasificado nro. 19, y ex top 10.

El último en competencia es Sebastián Báez, quien compite tras un duelo de cinco sets ante Giovanni Mpetshi Perricard en su debut. Ahora enfrentará a Luciano Darderi, sembrado nro. 22.

Zeynep Sonmez mostró su preocupación por la alcanzapelotas desvanecida en el primer día del Australian Open.

Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

La tenista y el deportista forjaron una relación casi familiar durante más de una década.
play

El adiós a Guillermo Salatino, el periodista que custodió los secretos de Gabriela Sabatini hasta el final

Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Franco Agamenone se consagró campeón.

Agamenone se consagró campeón del Challenger Edición TCA

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Frana, capitán del equipo argentino.

Una Argentina sin figuras en la Copa Davis: el duro dilema que tuvo que enfrentar Javier Frana

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

