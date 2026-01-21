La hinchada argentina copó el complejo Melbourne Park para alentar a los cinco tenistas nacionales que pasaron de ronda en la cuarta jornada de competencia. ¿Cómo salieron los partidos?

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron a la tercera ronda del Australian Open , mientras que Thiago Tirante y Francisco Comesaña quedaron eliminados. El tenista argentino que resta disputar su partido es Sebastián Báez, el mejor de la temporada, quien enfrenta a Luciano Darderi.

Australian Open 2026: ganó Sebastián Báez y Jannik Sinner avanza en la defensa del título

El platense había eliminado a Miomir Kecmanovic en la primera ronda en una batalla de cinco sets, luego de haber ganado el primero con autoridad. En la reciente instancia derrotó al británico Arthur Fery en tres sets. “ Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...” , cantaba la hinchada, al igual que lo hizo en el encuentro de primera ronda con Sebastián Báez.

“Somos locales, somos locales en Australia”, indicó y agregó: “Es lo que más disfruto. La verdad es que a mí me encanta jugar con la gente. Es lo que más disfruto. Es como Copa Davis, si lo podemos hacer en un Grand Slam”.

Etcheverry deberá enfrentarse al tenista del momento: Alexander Bublik, preclasificado nro. 10, quien llegó a esta instancia tras vencer a Jenson Brooksby y Marton Fucsovics.

Por su parte, el mejor preclasificado argentino, F rancisco Cerúndolo, también avanzó de ronda tras vencer con autoridad a Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1 , pero la mala noticia es que ahora le toca el ruso Andrey Rublev, quien borró a Jaime Faria en cuatro sets.

Ya en primera ronda había mostrado un gran nivel al borrar a Zhizhen Zhang en tres sets. Hacía mucho que no me sentía tan cómodo. Saqué bien, devolví bien. Estoy muy contento”, indicó.

En las últimas horas, Francisco Comesaña había eliminado a Patrick Kypson en primera ronda, pero cayó ante el difícil local Frances Tiafoe en tres sets. Otro de los que perdió fue Thiago Tirante ante Tommy Paul, preclasificado nro. 19, y ex top 10.

El último en competencia es Sebastián Báez, quien compite tras un duelo de cinco sets ante Giovanni Mpetshi Perricard en su debut. Ahora enfrentará a Luciano Darderi, sembrado nro. 22.