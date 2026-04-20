Llegó a jugar en la Premier League en su juventud, se retiró y comenzó a dedicarse a la agricultura

Un exmediocampista británico pasó del fútbol profesional a la actuación y luego a una actividad rural vinculada a una serie televisiva.

El recorrido de Vinnie Jones muestra una trayectoria que abarca distintas etapas profesionales , desde su irrupción en el fútbol inglés hasta su presente vinculado a la agricultura. Durante su paso por la Premier League en los años noventa, se destacó como mediocampista por un juego físico, agresivo y de fuerte contacto , que lo convirtió en una figura reconocida dentro del campo.

Tras dejar el fútbol, actuó en películas como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” y “Snatch”, y actualmente protagoniza la serie “Vinnie in the Country” centrada en su vida rural.

Registró una de las expulsiones más rápidas de la historia con tres segundos, acumuló 12 tarjetas rojas y cerca de 40 sanciones disciplinarias.

A lo largo de su carrera pasó por Leeds United, Sheffield FC, Chelsea y Queens Park Rangers, donde se retiró en 1999 tras un recorrido marcado por su estilo físico.

Vinnie Jones jugó en la Premier League en los años noventa, debutó en Wimbledon y fue parte del equipo campeón de la FA Cup 1988 conocido como “The Crazy Gang”.

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Con el cierre de su etapa deportiva, el exjugador encontró un nuevo rumbo en el mundo del entretenimiento. Su incursión en el cine comenzó con Lock, Stock and Two Smoking Barrels y continuó con otras producciones, lo que le permitió desarrollar una carrera como actor en distintos proyectos internacionales.

En los últimos años, su actividad dio un giro hacia un perfil completamente distinto, al protagonizar la serie “Vinnie in the Country” , donde muestra su vida en el campo y la administración de parcelas. Esta etapa combina su presencia televisiva con tareas vinculadas a la producción rural.

La carrera de Vinnie Jones en el fútbol profesional comenzó en el Wimbledon Football Club , donde debutó en la Premier League. En 1988 formó parte del equipo conocido como “The Crazy Gang” , que obtuvo la FA Cup , el único título que consiguió como jugador a lo largo de su carrera.

La trayectoria de Vinnie Jones refleja una transformación profesional que lo llevó del fútbol inglés a la actuación y, más recientemente, a una vida vinculada al ámbito rural.

A lo largo de su trayectoria, pasó por clubes como Leeds United, Sheffield United y Chelsea , antes de regresar a Wimbledon. También fue internacional al representar a la Selección de Gales . Su etapa final como futbolista se dio en el Queens Park Rangers , donde se retiró en 1999 tras más de una década en el fútbol profesional.

Su forma de jugar lo ubicó lejos del concepto de fair play, con un historial que incluye 12 expulsiones, cerca de 40 sanciones disciplinarias y una de las tarjetas rojas más rápidas registradas, a los tres segundos. Su estilo se basaba en el juego físico, el contacto constante y la agresividad dentro del campo, características que lo hicieron ampliamente reconocido en el fútbol inglés.

Su vida después del retiro

Antes de dejar definitivamente el fútbol, Vinnie Jones comenzó a involucrarse en la actuación tras participar en la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels, dirigida por Guy Ritchie. Este trabajo marcó el inicio de una carrera en el cine que continuó con producciones como Snatch y otras participaciones en Hollywood.

El exfutbolista amplió su presencia en televisión y también incursionó en la música con el lanzamiento de un álbum en 2002. Su actividad artística se extendió durante varios años, consolidándolo como una figura mediática fuera del deporte.

Vinnie Jones película El exjugador británico consolidó su presencia mediática tras su retiro deportivo, participando en cine, televisión y proyectos que amplían su perfil público.

En la actualidad, protagoniza la serie “Vinnie in the Country”, donde muestra su vida en el campo y su trabajo administrando parcelas. Este nuevo enfoque evidencia una etapa distinta, en la que combina su exposición televisiva con tareas vinculadas a la agricultura.