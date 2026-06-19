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19 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: cuáles son los dos idiomas que se hablan en Marruecos

El país africano presenta una gran diversidad lingüística que combina lenguas oficiales e influencias extranjeras.

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¿Qué idiomas se hablan en Marruecos?

¿Qué idiomas se hablan en Marruecos?

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  • La selección marroquí volvió a reflejar la diversidad cultural que caracteriza al país.
  • La historia y la ubicación geográfica de Marruecos influyeron en la riqueza de sus lenguas.
  • Dos idiomas cuentan con reconocimiento oficial y forman parte de la identidad nacional.
  • Otras lenguas extranjeras también mantienen una presencia importante en distintas regiones del país.

Marruecos está disputando su séptima Copa del Mundo y se posiciona como el mejor equipo africano de la actualidad. Luego de realizar la mejor participación de su historia en Qatar 2022, donde llegó a las semifinales por primera vez para un país de ese continente, llega a esta edición con un equipo consolidado y con estatus de candidato a llegar a instancias finales.

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Debutó con un empate 1-1 ante Brasil en la primera fecha y llamó la atención por una particularidad de su plantel. Arrancó el partido con un solo jugador oriundo de Marruecos (Azzedine Ounahi) y tras salir reemplazado en el segundo tiempo, se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales en jugar con 11 futbolistas nacidos fuera del país, la mayoría de ellos en España y Francia.

La Selección de Marruecos festejando el gol a Brasil.

La Selección de Marruecos festejando el gol a Brasil.

Esta realidad refleja el carácter multicultural de Marruecos, un país situado entre África, Europa y el mundo árabe. A lo largo de su historia recibió influencias de distintas civilizaciones y desarrolló una identidad diversa en la que conviven tradiciones árabes, bereberes, africanas y europeas.

Qué idiomas se hablan en Marruecos

La Constitución de Marruecos reconoce dos idiomas oficiales: el árabe y el amazigh. Dentro del árabe que se pueden distinguir dos variantes principales: el clásico y el marroquí o dariya. El primero es la versión estandarizada utilizada en la Administración pública, el sistema educativo y los medios de comunicación, además de ser común a gran parte del mundo árabe. Por su parte, el dariya es la lengua de uso cotidiano de la población y se caracteriza por incorporar influencias de otros idiomas presentes en la historia del país, especialmente del amazigh, pero también del francés, el español e incluso del inglés.

La oficialidad del amazigh supuso un importante reconocimiento a la cultura bereber, una de las más arraigadas e influyentes en la historia de Marruecos. Los bereberes, fueron los primeros pobladores del territorio y desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la identidad del país. En realidad, el amazigh no es una única lengua, sino un conjunto de variantes habladas en distintas regiones del país y del norte de África, entre las que destacan el tamazight, presente en la zona del Medio Atlas, y el tashelhit, utilizado principalmente en el sur marroquí.

La bandera Amazigh, del pueblo Bereber.

La bandera Amazigh, del pueblo Bereber.

Aunque no es una lengua oficial, el francés mantiene una fuerte presencia en Marruecos y continúa siendo ampliamente utilizado. Su influencia se debe al pasado colonial francés, pero también a que sigue siendo considerado una herramienta de acceso a oportunidades académicas y laborales, además de un puente con Europa y el resto del mundo. El español, por su parte, tiene una presencia más limitada y se concentra principalmente en el norte del país, especialmente en ciudades cercanas a Ceuta y Melilla o vinculadas al antiguo Protectorado español.

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