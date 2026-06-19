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19 de junio de 2026 Inicio

La FIFA dio a conocer el árbitro que dirigirá Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

El ente internacional designó al egipcio Amin Mohamed, que tendrá su segundo partido mundialista. El encuentro será el lunes a partir de las 14 en el Dallas Stadium.

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El egipcio dirigirá Argentina vs. Austria.

El egipcio dirigirá Argentina vs. Austria.

La FIFA definió las autoridades que impartirán justicia en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026. Para el partido de la Selección Argentina, que se medirá ante Austria el próximo lunes 22 de junio en Dallas, el arbitraje estará a cargo del continente africano.

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El juez principal elegido es el egipcio Amin Mohamed. La terna contará con el apoyo de sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como jueces de línea.

Tras el debut goleador, Argentina va por un nuevo triunfo contra Austria.

Tras el debut goleador, Argentina va por un nuevo triunfo contra Austria.

Quién es Amin Mohamed, el árbitro elegido para Argentina vs. Austria

Mohamed sumará su segunda experiencia en este torneo tras debutar con éxito en el choque entre Corea del Sur y República Checa. Con un estilo muy marcado que se ajusta a las prioridades actuales de la FIFA, aseguran que es un árbitro que prioriza el ritmo de juego y la fluidez del espectáculo.

También como juez destacan que hace uso acertado de la ley de ventaja y que dispone pocas interrupciones para evitar que el partido se corte constantemente.

Mundial 2026: todos los árbitros designados para la fecha del lunes

La jornada del lunes también moverá las fichas en otros sectores del cuadro general con las siguientes designaciones:

  • Grupo I (Noruega vs. Senegal): El experimentado brasileño Wilton Sampaio liderará las acciones en un partido vital para el conjunto africano. Lo acompañarán sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.

  • Grupo J (Jordania vs. Argelia): El duelo que completa la zona de Argentina tendrá arbitraje europeo de primer nivel, bajo la conducción del esloveno Slavko Vincic.

  • Grupo I (Francia vs. Irak): La responsabilidad caerá sobre la terna canadiense integrada por Drew Fischer como central, junto a Michael Barwegen y Lyes Arfa en las bandas.

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