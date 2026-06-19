La FIFA dio a conocer el árbitro que dirigirá Argentina vs. Austria en el Mundial 2026 El ente internacional designó al egipcio Amin Mohamed, que tendrá su segundo partido mundialista. El encuentro será el lunes a partir de las 14 en el Dallas Stadium. Por Agregar C5N en









El egipcio dirigirá Argentina vs. Austria.

La FIFA definió las autoridades que impartirán justicia en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026. Para el partido de la Selección Argentina, que se medirá ante Austria el próximo lunes 22 de junio en Dallas, el arbitraje estará a cargo del continente africano.

El juez principal elegido es el egipcio Amin Mohamed. La terna contará con el apoyo de sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como jueces de línea.

Tras el debut goleador, Argentina va por un nuevo triunfo contra Austria. X @Argentina Quién es Amin Mohamed, el árbitro elegido para Argentina vs. Austria Mohamed sumará su segunda experiencia en este torneo tras debutar con éxito en el choque entre Corea del Sur y República Checa. Con un estilo muy marcado que se ajusta a las prioridades actuales de la FIFA, aseguran que es un árbitro que prioriza el ritmo de juego y la fluidez del espectáculo.

También como juez destacan que hace uso acertado de la ley de ventaja y que dispone pocas interrupciones para evitar que el partido se corte constantemente.

Mundial 2026: todos los árbitros designados para la fecha del lunes La jornada del lunes también moverá las fichas en otros sectores del cuadro general con las siguientes designaciones: