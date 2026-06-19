19 de junio de 2026 Inicio
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La salud de Fernando Gago: qué dice el comunicado de Universidad de Chile

El equipo trasandino informó sobre la situación del entrenador, tras una indisposición vascular. No dirigirá la práctica de este viernes y sería reemplazado los próximos partidos.

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Fernando Gago se realizó estudios cardiovasculares.

Fernando Gago se realizó estudios cardiovasculares.

El mundo del fútbol encendió las alarmas luego de que trascendiera que Fernando Gago se encontraba atravesando problemas de salud. Ante las distintas versiones, desde la U de Chile se encargaron de dar más detalles sobre el entrenador.

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Según medios locales, el DT argentino habría sufrido una indisposición cardiovascular apenas un día después de la victoria por 2-0 de la U frente a O'Higgins, por la segunda rueda del campeonato de Chile que se desarrolla en pleno Mundial.

Si bien circulaban versiones acerca de una posible intervención y un traslado a un centro de salud para ser seguido de cerca, desde el club se limitaron a informar sobre una serie de estudios que Gago se realiza en pos de descartar cualquier tipo de enfermedad o afección.

Qué dice el comunicado oficial de la U de Chile sobre la salud de Fernando Gago

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.

Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico.

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