3 de julio de 2026 Inicio
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Un viejo conocido: San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como nuevo entrenador

El entrenador vuelve a Boedo después de 22 años y tomará las riendas del equipo, que ya comenzó la pretemporada. El debut en la Copa Argentina será ante Riestra.

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Pipo Gorosito es el nuevo entrenador de San Lorenzo.

Pipo Gorosito es el nuevo entrenador de San Lorenzo.

Néstor “Pipo” Gorosito es oficialmente el nuevo director técnico de San Lorenzo. Tras varios días de fuertes rumores en el mundo azulgrana, el entrenador concreta su regreso al club de Boedo después de 22 años.

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Gorosito llega para ocupar el lugar de Gustavo Álvarez, quien dio el portazo de manera sorpresiva al inicio de la pretemporada por diferencias con la nueva dirigencia.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del Ciclón con un video emotivo: un repaso de los goles de "Pipo" en su etapa como futbolista, acompañado por el hit de Los Piojos Morella y la frase: “No te sorprenda volverme a ver”.

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Pipo Gorosito firmó contrato por un año.

Manos a la obra: el debut está a la vuelta de la esquina

Néstor Gorosito tiene contrato con San Lorenzo hasta el 30 de junio de 2027. El DT, que está fuertemente identificado con los colores azulgranas, se calza el buzo en medio de una severa crisis económica e institucional.

En cuanto a los compromisos futbolísticos, Pipo estará acompañado de Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico. Y el debut es inminente, considerando que la primera presentación será el viernes 17 de julio ante Deportivo Riestra, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El desembarco de Gorosito se terminó de acelerar tras un insólito revés institucional: la frustrada negociación con el vasco Iker Muniain. El español ya había acordado su vinculación para calzarse el buzo de DT tras su expreso deseo, pero finalmente no pudo asumir debido a que su licencia de entrenador no está homologada para el fútbol argentino.

Ante este panorama, la dirigencia apostó por un viejo conocido. Esta será la segunda experiencia de Pipo en el banco azulgrana: su primer ciclo fue en la temporada 2003-2004 (luego de debutar en Nueva Chicago), donde logró un subcampeonato en el Apertura 03, escoltando al Boca de Carlos Bianchi.

El DT viene de dirigir en Alianza Lima, donde finalizó su contrato a fines de 2025. Durante los últimos años pasó por Gimnasia, Colón, Tigre y Olimpia de Paraguay, donde ganó el Clausura 2020.

Video: así presentaron a Pipo Gorosito en San Lorenzo

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