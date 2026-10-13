13 de octubre de 2026 Inicio
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Curioso giro político de Stéfano Di Carlo: de criticar a Juan Sebastián Verón a trabajar en conjunto

“Todo lo que hace y dice genera desconfianza”, señalaba el actual presidente del Millonario sobre la figura del dirigente Pincha, cuando era secretario general. Este martes lo recibió en su oficina presidencial en un encuentro que llama la atención de propios y extraños.

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Di Carlo y Verón

Di Carlo y Verón, reunidos en secreto en River. 

El presidente de River, Stéfano Cozza Di Carlo, recibió este martes en las oficinas de River a su par de Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón, en un encuentro del que poco trascendió sobre su contenido, pero si llamó la atención de propios y extraños debido a un giro político del joven dirigente millonario: pasó de cuestionarlo en diversas entrevistas televisivas cuando era candidato a suceder a Jorge Brito, a recibirlo en la oficina del club.

El mediocampista sufrió un desgarro y su presencia en el Superclásico del 1° de noviembre todavía es una incógnita.
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“Todo lo que hace y dice genera desconfianza”, declaraba Di Carlo en febrero de 2025, cuando era secretario general de River y Verón, vinculado en ese tiempo con el grupo empresario liderado por Foster Gillett, se habia metido en la negociación que River llevaba adelante con Austin FC de la MLS por el pase de Sebastián Driussi.

En ese momento, la figura de Di Carlo cuestionaba a Verón y aseguraba que las críticas sobre los manejos del presidente Pincha eran "de larga data" y "se extiende a todos los hinchas de todos los clubes. Se metieron, hicieron una oferta, actuaron de modo desleal, sin el consentimiento de jugador, sin el consentimiento de nadie. Y la verdad que es algo un poco lamentable, pero es lo que ocurrió”.

Desde que es presidente, River no ganó ningún título con Di Carlo.

Desde que es presidente, River no ganó ningún título con Di Carlo.

“No hemos tenido conversaciones, porque en el mismo sentido no hubo conversaciones cuando interfirieron en una operación que no tenían ningún vínculo ni nada que ver. Ni el consentimiento del jugador”, agregaba en su momento por el pase del delantero que finalmente llegó a River.

El giro de Di Carlo es curioso: parece dedicarse más a la parte política y buscar aliados en dirigentes en su lucha discursiva contra la AFA. Esta situación lo ubica muy lejos del hincha, que apoya al equipo en el duro presente deportivo del club.

Eliminado de la Copa Sudamericana prematuramente, lejos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y sin títulos oficiales desde su arribo a la presidencia Di Carlo recibió a Juan Sebastián Verón en un cónclave donde el silencio habla más que las palabras.

La publicación de River y Estudiantes

"El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino", señalaron los clubes en una publicación en sus redes oficiales.

Durante el encuentro, detallaron, "ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo".

Además, Di Carlo y Verón, "compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes".

Como resultado de esta primera reunión, River y Estudiantes acordaron establecer "una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino".

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