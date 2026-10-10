A qué hora juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

River recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, tras el parate por fecha FIFA, por la fecha 12 del torneo Clausura. El Millonario regresa a jugar tras caer ante Huracán y tiene la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a los playoffs, mientras que los cordobeses están prácticamente condenados al descenso.
Con Leonardo Ponzio como director técnico, tras la salida de Eduardo Chacho Coudet, los resultados mejoraron y volvieron a ganar. Sin embargo, una reciente derrota frente al Globo dejó a River noveno en la Zona B y décimo en la anual, lo que los presiona a sumar la mayor cantidad de puntos para poder seguir en competencia.
En cuanto a lo que respecta al partido, Thiago Almada no está al 100% y apuntan que su regreso todavía no se concrete, por lo que en su lugar estaría reemplazado por Juan Cruz Meza o Lautaro Pereyra.
En cuanto a su rival, Estudiantes está último en la zona con seis puntos y solo un milagro lo salvará de no regresar a la Primera Nacional. El último fin de semana de competencia, cayó ante Racing por 2 a 1 en su cancha y no gana desde el debut cuando venció 1 a 0 a Tigre.