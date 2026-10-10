10 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario recibe al conjunto cordobés tras la derrota ante Huracán, previo al parate por fecha FIFA. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio precisa ganar para meterse entre los ocho clasificados. Por su parte, el elenco de Río Cuarto necesita sumar para mantener la ilusión de quedarse en Primera.

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River vs. Estudiantes de Río Cuarto.

River vs. Estudiantes de Río Cuarto.

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River recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, tras el parate por fecha FIFA, por la fecha 12 del torneo Clausura. El Millonario regresa a jugar tras caer ante Huracán y tiene la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a los playoffs, mientras que los cordobeses están prácticamente condenados al descenso.

El anuncio llegó con un adelanto del tema Epifanía, la nueva canción de El Club de la Pelea II.
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Con Leonardo Ponzio como director técnico, tras la salida de Eduardo Chacho Coudet, los resultados mejoraron y volvieron a ganar. Sin embargo, una reciente derrota frente al Globo dejó a River noveno en la Zona B y décimo en la anual, lo que los presiona a sumar la mayor cantidad de puntos para poder seguir en competencia.

En cuanto a lo que respecta al partido, Thiago Almada no está al 100% y apuntan que su regreso todavía no se concrete, por lo que en su lugar estaría reemplazado por Juan Cruz Meza o Lautaro Pereyra.

En cuanto a su rival, Estudiantes está último en la zona con seis puntos y solo un milagro lo salvará de no regresar a la Primera Nacional. El último fin de semana de competencia, cayó ante Racing por 2 a 1 en su cancha y no gana desde el debut cuando venció 1 a 0 a Tigre.

River vs. Estudiantes de Río Cuarto: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Estadio: Monumental.

River vs. Estudiantes de Río Cuarto: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

  • Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone, Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

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