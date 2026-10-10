A qué hora juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario recibe al conjunto cordobés tras la derrota ante Huracán, previo al parate por fecha FIFA. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio precisa ganar para meterse entre los ocho clasificados. Por su parte, el elenco de Río Cuarto necesita sumar para mantener la ilusión de quedarse en Primera. Por Agregar C5N en









River vs. Estudiantes de Río Cuarto. Redes sociales

River recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, tras el parate por fecha FIFA, por la fecha 12 del torneo Clausura. El Millonario regresa a jugar tras caer ante Huracán y tiene la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a los playoffs, mientras que los cordobeses están prácticamente condenados al descenso.

Con Leonardo Ponzio como director técnico, tras la salida de Eduardo Chacho Coudet, los resultados mejoraron y volvieron a ganar. Sin embargo, una reciente derrota frente al Globo dejó a River noveno en la Zona B y décimo en la anual, lo que los presiona a sumar la mayor cantidad de puntos para poder seguir en competencia.

En cuanto a lo que respecta al partido, Thiago Almada no está al 100% y apuntan que su regreso todavía no se concrete, por lo que en su lugar estaría reemplazado por Juan Cruz Meza o Lautaro Pereyra.

En cuanto a su rival, Estudiantes está último en la zona con seis puntos y solo un milagro lo salvará de no regresar a la Primera Nacional. El último fin de semana de competencia, cayó ante Racing por 2 a 1 en su cancha y no gana desde el debut cuando venció 1 a 0 a Tigre.