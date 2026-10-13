A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

Por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Boca recibe a Vasco da Gama en la Bombonera con el objetivo de asegurarse una victoria para poder viajar con tranquilidad a Brasil. El Vasco Arruabarrena no contará con Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro.
El equipo goza de uno de sus mejores momentos ya que arrastra un invicto de 17 partidos sin derrotas, la mejor marca en la era de Juan Román Riquelme como presidente y viene de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. El duelo de semis será complicado y tendrá la desventaja de definir de visitante.
Ante la baja de Paredes, la alternativa es Carlos Palacios, aunque Williams Alarcón podría ser otra opción. Otra de las dudas del técnico es el frente de ataque donde Sebastián Villa y Ángel Romero compiten por el puesto.
La hinchada de Boca en el Maracaná.
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Por su parte, el equipo brasilero llega después de una campaña que emepzó en la fase de grupos, ya que terminó segundo en la Zona G con 10 puntos, productos de tres victorias, un empate y dos derrotas. En los cruces dejó en el camino a Olimpia e Independiente Medellín.
Además, está N°14 en el Brasileirao y está a tres puntos por encima de la zona de descenso. El plantel cuenta con los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio.
La vuelta del Xeneize vs. Vasco da Gama es el martes 20 a las 21.30. Mientras que, en la otra llave de semifinales, Atlético Mineiro enfrentará a Montevideo City Torque el miércoles a las 19.
Boca vs. Vasco da Gama: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora: 21.30
- TV: ESPN y DSports
- Árbitro: Piero Maza.
- Estadio: La Bombonera
Boca vs. Vasco Da Gama: formaciones
- Boca: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.