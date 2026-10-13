A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: formaciones y cómo verlo en vivo El equipo de la Ribera, que quiere extender su invicto de 17 partidos en la ida de las semifinales del certamen internacional ante el equipo brasilero en la Bombonera, no contará con su capitán, quien sufrió un desgarro. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza. En la otra llave, Atlético Mineiro se mide con Montevideo City Torque. Por Agregar C5N en









Boca enfrenta a Vasco Da Gama en la Bombonera. Redes sociales

Por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Boca recibe a Vasco da Gama en la Bombonera con el objetivo de asegurarse una victoria para poder viajar con tranquilidad a Brasil. El Vasco Arruabarrena no contará con Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro.

El equipo goza de uno de sus mejores momentos ya que arrastra un invicto de 17 partidos sin derrotas, la mejor marca en la era de Juan Román Riquelme como presidente y viene de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. El duelo de semis será complicado y tendrá la desventaja de definir de visitante.

Ante la baja de Paredes, la alternativa es Carlos Palacios, aunque Williams Alarcón podría ser otra opción. Otra de las dudas del técnico es el frente de ataque donde Sebastián Villa y Ángel Romero compiten por el puesto.

La hinchada de Boca en el Maracaná. Web Por su parte, el equipo brasilero llega después de una campaña que emepzó en la fase de grupos, ya que terminó segundo en la Zona G con 10 puntos, productos de tres victorias, un empate y dos derrotas. En los cruces dejó en el camino a Olimpia e Independiente Medellín.

Además, está N°14 en el Brasileirao y está a tres puntos por encima de la zona de descenso. El plantel cuenta con los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio.