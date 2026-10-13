La Dirección Nacional de Arbitraje respaldó la decisión de Nicolás Lamolina en el partido de All Boys vs Godoy Cruz

Tras el tumulto en el partido entre All Boys y Godoy Cruz, el árbitro del encuentro negó haber modificado su fallo por imágenes en un celular y explicó que corrigió la sanción gracias a su asistente. Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, emitió un comunicado rechazando las versiones periodísticas que hablaban de influencia externa.

La Dirección Nacional de Arbitraje , dependiente de la AFA, respaldó al juez Nicolás Lamolina tras la polémica en el partido entre All Boys y Godoy Cruz. En un comunicado oficial firmado por Federico Beligoy, se aclaró que la corrección del penal sancionado se produjo gracias a la intervención del asistente Agustín Méndez, quien indicó que la falta había ocurrido fuera del área.

El organismo rechazó de manera categórica las versiones que apuntaban a un supuesto uso de celulares para modificar la decisión; además, subrayó que la resolución se tomó únicamente en base al trabajo en equipo de la terna arbitral. De esta manera, la AFA buscó despejar dudas y, al mismo tiempo, respaldar institucionalmente la tarea de Lamolina en un partido que terminó envuelto en polémica.

Este martes, la institución encargado de coordinar, supervisar y gestionar el arbitraje del fútbol argentino sacó un comunicado en apoyo a la decisión del árbitro en el partido disputado por la fecha 33 de la Zona A de la Segunda División del fútbol argentino. El Director explicó que la corrección del penal sancionado se produjo gracias a la intervención del asistente Agustín Méndez , quien desde su posición informó que la falta había ocurrido fuera del área.

El texto difundido por la entidad rechazó las versiones periodísticas que señalaban el uso de dispositivos celulares para modificar el fallo. Según el comunicado, la resolución se tomó únicamente en base al trabajo en equipo de la terna arbitral y a la comunicación interna entre los jueces, reafirmando la transparencia del procedimiento y el respaldo institucional a la tarea de Nicolás Lamolina.

Por su parte, el árbitro del encuentro salió a aclarar la polémica y negó de manera tajante haber cambiado su decisión por mirar un celular dentro de la cancha. Consideró “grave” la intrusión de un dirigente de All Boys con ese dispositivo y explicó que la corrección se dio tras el aporte de su asistente Agustín Méndez.

“En mi primera impresión, la infracción había sido sobre la línea, por lo cual merecía ser sancionada con penal. Tomé la decisión de sancionar penal y expulsarlo (a Zafarana), pero el asistente Méndez me mencionó que, desde su visión, había sido muy al límite y no le convencía mucho la situación de penal”, reconstruyó el juez en declaraciones a TyC Sports.

Escándalo en Floresta: All Boys y Godoy Cruz empataron 0-0 en un partido marcado por un “VAR casero”

El duelo por la Primera Nacional arrancó con retraso por incidentes en los accesos al estadio, donde hubo gases lacrimógenos, balas de goma y piedrazos entre hinchas y la policía. Ya en el juego, Nicolás Lamolina cobró un penal para Godoy Cruz por una supuesta mano de Emiliano Purita, pero el Tomba desperdició la chance desde los doce pasos. El clima estaba caldeado y cada decisión del árbitro se vivía como un escándalo.

La jugada más insólita llegó a los 87 minutos cuando Lamolina sancionó otra pena máxima para la visita por una falta de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Los jugadores de All Boys lo rodearon y, en medio de la protesta, le mostraron la repetición en un celular para demostrar que el contacto había sido afuera del área. Tras 22 minutos de tumulto y discusiones, el juez dio marcha atrás, anuló el penal y cobró tiro libre. La escena quedó marcada como un “VAR casero” que paralizó el partido y desató bronca en todos lados.

El cierre no fue menos polémico ya que All Boys sufrió la expulsión de Zafarana y la anulación de un gol por offside. El 0-0 final quedó totalmente opacado por el bochorno arbitral y la inédita intervención tecnológica improvisada. Más allá del resultado, lo que se llevó todos los flashes fue la imagen del árbitro rodeado de jugadores, mirando un celular en pleno partido, en una postal que ya quedó para la historia del fútbol argento.