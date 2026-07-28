Italia ya tiene técnico: vuelve a apostar a un campeón de la Eurocopa La Federación Italiana de Fútbol tomó la determinación, luego de la negativo de Andrea Pirlo y la renuncia de Paolo Maldini como director de selecciones. Por Agregar C5N en









La formación de Italia que quedó afuera del Mundial.

Roberto Mancini fue designado como entrenador de la Selección de Italia, luego de la negativa de Andrea Pirlo y la renuncia de Paolo Maldini como coordinador. El DT campeón de la Eurocopa 2020 regresa al cargo, luego de haber renunciado en 2023 tras no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

El técnico de 61 años llegará acompañado del experimentado Claudio Ranieri en el rol de Director de Selecciones. Juntos buscarán enderezar el rendimiento de la Nazionale y conseguir el retorneo a la Copa del Mundo luego de las ausencias en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Giovanni Malago, presidente de la FIGC, anunció este martes ante la prensa italiana que el extécnico de Inter de Milán y Manchester City fue el elegido para liderar al conjunto azzurro. Una determinación que tomó el consejo de la Federación Italiana luego de una reunión entre sus representantes.

Mancini junto a Mateo Retegui. El primer ciclo de Mancini al frente de Italia fue entre 2018 y 2023. Asumió con el objetivo de reinsertar al país en la Copa del Mundo. Si bien logró la obtención de la Eurocopa en Wembley, ante Inglaterra, luego cayó en el repechaje mundialista contra Macedonia. Tras esta situación, se marchó a dirigir a Arabia Saudita.

La segunda etapa del entrenador estará marcada por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que se jugará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, todavía no está confirmada la cantidad de participantes, ya que de 48 podría pasar a 60 ó 64.

El anuncio de la Federación Italiana Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PioBpZX6TS — Nazionale Italiana (@Azzurri) July 28, 2026