17 de julio de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.391 del jueves 16 de julio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le cambió la vida a tres apostadores, quienes embolsaron $114.102.540 al acertar los cinco números.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de julio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de julio de 2026.

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El sorteo 3.391 del Quini 6 de este jueves 16 de julio repartió un premio millonario para tres apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: tres jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $114 millones.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del jueves 16 de julio de 2026

Números ganadores: 19 - 22 - 25 - 30 - 37 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $4.480.780.248

5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $4.771.291

4 aciertos: 814 ganadores. Premio: $14.067

La Segunda del Quini 6: resultado del jueves 16 de julio de 2026

Números ganadores: 01 - 05 - 16 - 21 - 33 - 34

6 aciertos: vacante. Premio: $1.766.668.050

5 aciertos: 26 ganadores. Premio: $1.468.089

4 aciertos: 1.066 ganadores Premio: $10.742

La Revancha del Quini 6: resultado del jueves 16 de julio de 2026

Números ganadores: 04 - 18 - 22 - 31 - 34 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $1.438.984.742

Siempre Sale del Quini 6: resultado del jueves 16 de julio de 2026

Números ganadores: 03 - 21 - 31 - 34 - 37 - 42

6 aciertos: 3 ganadores. Premio: $114.102.540

Pozo extra: resultado del jueves 16 de julio de 2026

Números ganadores: 01 - 04 - 05 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 30 - 31 - 33 - 34 - 37 - 39 - 42

6 aciertos: 457 ganadores. Premio: $437.636

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.392 del Quini 6 se realizará el domingo 19 de julio a las 21.15. Pozo estimado: $9.800.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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