A qué hora juega Boca vs. O´Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

El Vasco tendrá su vuelta a La Boca luego de 10 años. Para este duelo con el elenco chileno, el DT analiza incluir a Leandro Paredes como titular, tras su participación en la final del Mundial 2026 con la Selección.

Boca jugará este jueves ante O’Higgins de Chile en La Bombonera, en un encuentro correspondiente al partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana.

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El Xeneize, con el regreso de Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes, disputará esta instancia luego de haber quedado en la tercera posición en la fase de grupos en la Copa Libertadores, y no logró el pase a los octavos de final.

De esta manera, el conjunto de La Ribera deberá clasificar para disputar una competencia en lo que resta de segundo semestre del año, que le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008 , en la que derrotó a Arsenal de Sarandí.

El de este jueves será el segundo partido en el nuevo ciclo de Arruabarrena como director técnico, quien jugó su primer choque en los 16avos de la Copa Argentina y ganó por 2 a 0 ante Sarmiento.

En cuento al equipo, el Vasco podría contar como titular a Leandro Paredes , quien llegó el lunes al país tras jugar la final del mundo en el Mundial 2026, al igual que los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Por su parte, Leandro Lozano, la otra incorporación, es baja por lesión, al igual que Carlos Palacios. En ese sentido, Dylan Gorosito jugará en lugar del ex – Argentinos Juniors.

Por su parte, el conjunto chileno viene con rodaje ya que en la liga local no frenó durante el Mundial y el Celeste llega con un mayor rodaje: perdió sólo uno de sus últimos cinco partidos y está segundo en su grupo de la Copa local, además, ganó su duelo por Copa de la Liga. A pesar de su buen rendimiento en estas competiciones, marchan décimos en la liga.

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten, por lo que esta serie marcará, de momento, los únicos dos cotejos en el historial entre sí. El partido de vuelta se jugará en jueves 30 en el país trasandino desde las 21:30.

Boca - O'Higgins: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 21:30

21:30 Televisión: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estadio: Alberto J. Armando

Alberto J. Armando Árbitro: Andrés Matonte

Andrés Matonte VAR: Christian Ferreyra

Boca - O'Higgins: probables formaciones