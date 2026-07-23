23 de julio de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. O´Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

El Vasco tendrá su vuelta a La Boca luego de 10 años. Para este duelo con el elenco chileno, el DT analiza incluir a Leandro Paredes como titular, tras su participación en la final del Mundial 2026 con la Selección.

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En La Bombonera

En La Bombonera, Boca jugará este jueves desde las 21:30 frente a O'Higgins.

Boca jugará este jueves ante O’Higgins de Chile en La Bombonera, en un encuentro correspondiente al partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.
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El Xeneize, con el regreso de Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes, disputará esta instancia luego de haber quedado en la tercera posición en la fase de grupos en la Copa Libertadores, y no logró el pase a los octavos de final.

De esta manera, el conjunto de La Ribera deberá clasificar para disputar una competencia en lo que resta de segundo semestre del año, que le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, en la que derrotó a Arsenal de Sarandí.

En cuento al equipo, el Vasco podría contar como titular a Leandro Paredes, quien llegó el lunes al país tras jugar la final del mundo en el Mundial 2026, al igual que los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Por su parte, Leandro Lozano, la otra incorporación, es baja por lesión, al igual que Carlos Palacios. En ese sentido, Dylan Gorosito jugará en lugar del ex – Argentinos Juniors.

Por su parte, el conjunto chileno viene con rodaje ya que en la liga local no frenó durante el Mundial y el Celeste llega con un mayor rodaje: perdió sólo uno de sus últimos cinco partidos y está segundo en su grupo de la Copa local, además, ganó su duelo por Copa de la Liga. A pesar de su buen rendimiento en estas competiciones, marchan décimos en la liga.

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten, por lo que esta serie marcará, de momento, los únicos dos cotejos en el historial entre sí. El partido de vuelta se jugará en jueves 30 en el país trasandino desde las 21:30.

Boca - O'Higgins: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN y Disney+ Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando
  • Árbitro: Andrés Matonte
  • VAR: Christian Ferreyra

Boca - O'Higgins: probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

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