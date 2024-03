Cuándo puede volver a jugar Lionel Messi en Inter Miami

El capitán de Las Garzas no juega hace 18 días debido a un inconveniente muscular, que le impidió estar en la gira de la Selección argentina por Estados Unidos.

El último partido que disputó la Pulga fue el miércoles 13, en el triunfo 3-1 sobre Nashville por la Concacaf Champions. Esa noche, sufrió un inconveniente en el isquiotibial derecho y a partir de ese momento no jugó en la victoria 3-1 con DC United, la derrota 4-0 ante New York Red Bull y el empate 1-1 frente a New York FC.