Multitudinario funeral para despedir a las más de 165 niñas que murieron por el bombardeo en Irán

Las explosiones tuvieron lugar en una escuela primaria de Minab, por un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel. Hay 25 nenas que todavía no pudieron ser identificadas.

Una multitud se hizo presente este martes para despedir a las más de 165 niñas que murieron en el bombardeo contra una escuela primaria femenina perpetrado después del arranque de la ofensiva sorpresa y a gran escala de Estados Unidos e Israel contra el país asiático que tuvo lugar el sábado.

De acuerdo con la información difundida por la cadena de televisión iraní Press TV, l os asistentes han recorrido las calles de la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgán, llevando fotografías de las víctimas . Las autoridades iraníes elevaron el balance a 165 muertos, en su mayoría alumnas del centro escolar.

La ceremonia se llevó adelante tres días después del ataque contra la escuela Shajaré Tayabé, que llevó a la Fiscalía provincial a denunciar un ataque “criminal” y “salvaje” , en el que también perdieron la vida profesores y progenitores de las estudiantes.

El jefe del poder judicial en Hormozgán, Mojtaba Qahremani, indicó el martes que hasta el momento se habían identificado a 140 de los fallecidos, mientras continúan las tareas para poner nombre a otras 25 víctimas, para lo que serán necesarias pruebas de ADN.

Qahremani subrayó igualmente que los restos de las armas con las que se concretó el ataque fueron encontradas por las autoridades, por lo que ya fueron confiscadas para ser analizadas de cara a la investigación correspondiente.

Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Riad fue blanco de un ataque con dos drones este lunes, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. El incidente ocurrió durante la madrugada en el barrio diplomático de la capital y provocó un "incendio limitado y daños materiales menores" en la estructura del edificio.

Pese a la magnitud de las detonaciones reportadas por testigos y la visibilidad de columnas de humo en la zona, fuentes cercanas al caso informaron a la cadena CNN que no se registraron heridos ni víctimas fatales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no emitió comentarios oficiales sobre el estado del personal tras el impacto.

embajada eeuu en arabia saudita

El ataque se enmarca en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo, como represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Medios internacionales como Reuters y Axios destacaron que este episodio se suma a una serie de agresiones contra instalaciones militares y civiles en la región.

La seguridad en la capital saudita se encuentra actualmente bajo estrecha vigilancia compartida entre las fuerzas locales y destacamentos estadounidenses. El evento ha puesto en alerta máxima a las legaciones extranjeras ante la posibilidad de que se repitan incursiones aéreas similares en zonas residenciales o gubernamentales de Riad.