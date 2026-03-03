Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Independiente Rivadavia El Millonario igualó Mendoza tras la salida de Marcelo Gallardo y ahora se preparará para su próximo partido por el torneo Apertura 2026. Por + Seguir en







River espera contar con Coudet para el próximo partido. Prensa River Plate

River empató con Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas por la octava fecha de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario, dirigido interinamente por Marcelo Escudero tras la renuncia de Marcelo Gallardo, ahora se preparará para su siguiente partido.

El próximo partido de River será contra Huracán, que este martes recibirá a Belgrano. El encuentro se llevará adelante el 12 de marzo a partir de las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima jornada del Apertura y será clave para el Millonario.

Marcelo Escudero River Marcelo Escudero, DT interino de River. No obstante, en caso de que se levante el paro de los clubes que integran la Liga Profesional, primero el Millonario enfrentará a Atlético Tucumán el domingo desde las 21:15 en el Monumental.

El último encuentro entre el equipo de Núñez y Huracán se produjo el 10 de agosto de 2024 por la fecha 10 de la Liga Profesional, cuando empataron 1-1 en Núñez con goles de Claudio Echeverri para el Millonario y Rodrigo Echeverría para el Globo. En aquel partido, Gallardo había iniciado su segundo ciclo como DT de River.

Qué le ofrecerá River a Chacho Coudet para que reemplace a Marcelo Gallardo La dirigencia de River y Eduardo "Chacho" Coudet llevaron a cabo reuniones claves para definir su llegada al Millonario y convertirse en el DT que remplazará a Marcelo Gallardo, que el jueves dio por finalizado su segundo ciclo en el club con una victoria ante Banfield en el Monumental.