Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Independiente Rivadavia

El Millonario igualó Mendoza tras la salida de Marcelo Gallardo y ahora se preparará para su próximo partido por el torneo Apertura 2026.

River espera contar con Coudet para el próximo partido.

River empató con Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas por la octava fecha de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario, dirigido interinamente por Marcelo Escudero tras la renuncia de Marcelo Gallardo, ahora se preparará para su siguiente partido.

El próximo partido de River será contra Huracán, que este martes recibirá a Belgrano. El encuentro se llevará adelante el 12 de marzo a partir de las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima jornada del Apertura y será clave para el Millonario.

El último encuentro entre el equipo de Núñez y Huracán se produjo el 10 de agosto de 2024 por la fecha 10 de la Liga Profesional, cuando empataron 1-1 en Núñez con goles de Claudio Echeverri para el Millonario y Rodrigo Echeverría para el Globo. En aquel partido, Gallardo había iniciado su segundo ciclo como DT de River.

Qué le ofrecerá River a Chacho Coudet para que reemplace a Marcelo Gallardo

La dirigencia de River y Eduardo "Chacho" Coudet llevaron a cabo reuniones claves para definir su llegada al Millonario y convertirse en el DT que remplazará a Marcelo Gallardo, que el jueves dio por finalizado su segundo ciclo en el club con una victoria ante Banfield en el Monumental.

El presidente Stefano Di Carlo, junto al manager deportivo Enzo Francescoli y al asesor Leonardo Ponzio, participaron de cónclaves - de manera virtual - junto a Coudet y su representante Cristian Bragarnik, que en las últimas horas reconoció un primer contacto de la dirigencia del conjunto de Núñez, y fue quien pactó rápidamente el encuentro.

"Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida", reconoció Bragarnik el viernes en una entrevista por TyC Sports.

