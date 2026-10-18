20 de octubre de 2026 Inicio
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¿Cuál es el mejor Balón de Oro de la historia?: el sorpresivo resultado del top 3 votado por los hinchas

Se puede elegir en la página oficial del premio hasta el 27 de octubre, ya que el resultado se anunciará al día siguiente. El primer y el segundo lugar, hasta el cierre de esta nota, están en feroz disputa.

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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con el Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con el Balón de Oro.

La página web del Balón de Oro lanzó una votación para definir el "Balón de Oro más grande de la historia" con la ayuda de quienes se hayan creado un perfil en el sitio y paguen un euro por cada voto. Quienes sumen su voto también participan por dos entradas para la 71° ceremonia de entrega del premio.

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El favorito, al cierre de esta nota, es el Balón de Oro que Cristiano Ronaldo ganó en 2008 con el 62% de los votos, seguido por el que ganó Lionel Messi en 2012 con el 13%. Otra premiación al excapitán de la Selección argentina también ocupa el tercer puesto con el 9% de los votos, su Balón de Oro de 2023.

Una vez que el votante elige a su favorito tiene acceso al ranking en tiempo real, que irá cambiando en los próximos nueve días. Además, podrá volver a votar por su preferido o por otro si vuelve a pagar el euro correspondiente.

Ronaldo en 2008 estuvo vinculado a una temporada con resultados colectivos e individuales para el club inglés. El Manchester United ganó la Premier League 2007-08 y el atacante terminó como máximo goleador de Europa gracias a sus 31 tantos en el campeonato. El equipo también conquistó la Liga de Campeones 2007-08, la Community Shield de 2008 y el Mundial de Clubes de la FIFA de ese año.

El Balón de Oro a Messi en 2012 significó la cuarta consagración consecutiva del argentino y fue posterior a un año calendario en el que marcó 91 goles en 69 partidos. El rosarino distribuye el apoyo entre sus ocho trofeos, mientras que el portugués concentra la mayor parte de sus votos en uno de sus reconocimientos.

El Balón de Oro a Lionel Messi en 2012.

El Balón de Oro a Lionel Messi en 2012.

¿Cuántos nominados hay al Balón de Oro más grande de la historia?

Los nominados son 10 jugadores que fueron premiados con dicho reconocimiento al menos dos veces: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. Ronaldo Nazário fue reconocido en 1997 y 2002, mientras que Van Basten lo obtuvo en 1988, 1989 y 1992. Platini ganó las ediciones de 1983, 1984 y 1985, y Cruyff las de 1971, 1973 y 1974.

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