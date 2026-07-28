Boca sumó un nuevo dolor de cabeza: una figura volvió a lesionarse y se pierde la revancha ante O'Higgins El volante sufrió una molestia muscular en el aductor durante la práctica de este martes y quedó prácticamente descartado para el trascendental duelo de vuelta por la Copa Sudamericana. Por Agregar C5N en









El arranque de Boca en el semestre no fue el esperado. @BocaJrsOficial

Las malas noticias no dejan de acumularse para Boca. Cuando parecía haber dejado atrás sus problemas físicos y comenzaba a meterse nuevamente en la consideración del cuerpo técnico, el volante chileno Carlos Palacios sufrió una nueva molestia muscular durante el entrenamiento de este martes y quedó descartado para el viaje a Chile, donde el Xeneize enfrentará a O'Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana.

El mediocampista no pudo completar la práctica debido a una dolencia en el aductor, un contratiempo que golpeó los planes de Rodolfo Arruabarrena, quien lo tenía en cuenta como una alternativa importante para el encuentro. La lesión se produjo justo cuando el futbolista intentaba ganar ritmo de competencia tras superar una sobrecarga en el muslo derecho que ya lo había marginado del partido de ida.

En lo que va de 2026, Palacios apenas ha podido disputar 17 minutos, todos ellos en el encuentro ante Sarmiento por la Copa Argentina. Ante este nuevo resentimiento en su pierna derecha, el cuerpo médico evaluará someterlo a estudios para determinar si existe una lesión de mayor gravedad.

Alex Grimm/Getty Images El presente año está resultando una verdadera pesadilla para el exjugador de Colo Colo, quien acumula una alarmante seguidilla de problemas físicos. Desde enero, el volante ha lidiado con una sinovitis en la rodilla, una operación de meniscos y constantes dolencias musculares, alcanzando ya los 30 encuentros de ausencia desde su llegada al club.

A pesar de la baja de Palacios, Arruabarrena recibió algunas noticias positivas con los regresos de Milton Giménez y Leandro Lozano, quienes ya se entrenan con normalidad tras la dura derrota sufrida ante Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura. Sin embargo, el Xeneize sigue sufriendo por un plantel diezmado que incluye las bajas de Adam Bareiro, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín.