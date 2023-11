Copa Libertadores: un ex-Boca celebró el triunfo de Fluminense y despertó el enojo de los hinchas

El juvenil, que llegó en este mercado de pases y hasta el momento no convirtió goles, dejó atrás su pasado en inferiores en La Boca y ahora disfruta su día a día con la camiseta de la Banda y no oculta su fanatismo. Es que luego de la victoria del Flu, Codilio le dio me gusta a un particular posteo contra Boca.

La cuenta de Instagram de la página partidaria, La Página Millonaria, posteó en su feed el momento en que los hinchas de La Ribera estaban reunidos en Parque Lezama, donde no funcionaron los televisores y festejaron por error el primer gol del encuentro que fue del Flu, mediante Germán Cano.

Es que, una persona alejada del grupo de fanáticos pegó el grito y muchos creyeron que se trataba del tanto del conjunto dirigido por Jorge Almirón, sin embargo, no fue así y la secuencia quedó registrada y fue utilizada a modo de cargada por parte de los del Millonario.

“Lo único que festejaron en el Parque Lezama fue un gol de Fluminense”, decía el posteo al que el joven delantero le dejó su “like” en forma de apoyo.

Facundo Codilio Instagram

El mensaje por la madrugada de Cavani tras la derrota en la final de la Copa Libertadores

Tras la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, Edinson Cavani, recurrió a sus redes sociales para hacer un sentido descargo tras la derrota.

El delantero llegó a Boca para cumplir su sueño de no solo vestir la camiseta del conjunto de La Boca, sino también para ganar esta ansiada copa internacional, la más importante del continente, pero lamentablemente, el conjunto dirigido por Jorge Almirón no pudo con el Flu, y los brasileños se impusieron por 2 a 1 durante los 120 minutos de juego.

En ese sentido, el exValencia no estuvo delante de los micrófonos, pero recurrió a las redes sociales para lamentar el resultado final y, sobre todo, dedicado a los fanáticos del conjunto de La Ribera.

“Gracias a todos los que estuvieron y también aquellos que no pudieron estar por acompañarnos con el alma”, posteó el delantero y agregó: “Nuestro deseo más grande era el mismo que el de todos ustedes. Este grupo seguirá adelante unido como debe ser”.